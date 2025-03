Nerazzurro indigesto: scambio con Osimhen e Juventus fottuta

Per la Juve, oltre all’addio di Thiago Motta in favore dell’arrivo di Mancini, ci sono delle novità su Victor Osimhen.

La mattina di oggi in casa Juventus è stata caratterizzata da una notizia che riguarda il futuro di Thiago Motta. Quest’ultimo, almeno secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, è destinato a lasciare la ‘Vecchia Signora’.

Al suo posto, quindi, Cristiano Giuntoli dovrebbe chiamare Roberto Mancini. L’arrivo dell’ex ct della Nazionale italiana, di fatto, rappresenterebbe una grossa rivoluzione per la Juventus.

Tuttavia, oltre all’avvicendamento in panchina tra Thiago Motta e Roberto Mancini, in casa della ‘Vecchia Signora’ bisogna segnalare anche una novità su uno degli obiettivi di Cristiano Giuntoli per la prossima campagna acquisti estiva: ovvero Victor Osimhen. Su quest’ultimo, infatti, è arrivata in queste ore una conferma di un possibile scambio.

Calciomercato Juve, torna in auge lo scambio tra Osimhen ed Hojlund: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘caughtoffside.com’, infatti, torna in auge l’eventuale passaggio del centravanti nigeriano al Manchester United con la possibilità di inserire Hojlund nella trattativa con il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

L’ex Atalanta, di fatto, è anche in uscita da ‘Red Devils’, visto che è stato bocciato da Ruben Amorim. Lo scambio tra Osimhen e d Hojlund, quindi, potrebbe far felice sia il Manchester United che il Napoli.

Questa, ovviamente, è una brutta notizia per la Juventus. Cristiano Giuntoli, infatti, è al lavoro per cercare di portare Victor Osimhen a giocare con la maglia della ‘Vecchia Signora’.