Primo rinforzo targato Mancini: firma immediata con la Juventus

Per la Juventus di Roberto Mancini, di fatto, bisogna registrare già il primo rinforzo.

Dopo le brutte sconfitte rimediate contro Atalanta e Fiorentina, in casa Juventus è iniziato il processo a Thiago Motta. Quest’ultimo sembra infatti destinato a lasciare a fine stagione la guida della ‘Vecchia Signora’, sempre se non dovesse arrivare un esonero nelle prossime settimane.

Tante indiscrezioni di questi ultimi giorni, di fatto, sottolineano un addio a Thiago Motta in caso di mancata vittoria contro il Genoa. A prendere il suo posto, sempre a partire dalla prossima stagione, sarebbe in pole position Roberto Mancini.

L’ex ct dell’Italia, almeno come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, sarebbe il designato ad Cristiano Giuntoli per diventare il nuovo allenatore della Juventus. Basti pensare che per Roberto Mancini è già pronto un primo rinforzo.

Juve, Gatti resta bianconero con l’arrivo di Roberto Mancini: ecco tutti i dettagli

Con il suo arrivo, infatti, Federico Gatti sembra essere destinato a restare un giocatore bianconero. Sul centrale, visto il non perfetto rapporto con Thiago Motta, era stato accostato in questi ultimi giorni al Napoli dell’ex dirigente juventino Giovanni Manna.

Federico Gatti, quindi, sarebbe pronto anche a rinnovare il proprio contratto con la Juventus. L’ex calciatore del Frosinone, di fatto, aspettava la decisione dei dirigenti della ‘Vecchia Signora’ sul possibile addio di Thiago Motta prima di firmare il proprio prolungamento contrattuale.