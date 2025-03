Conte di nuovo alla Juve: Elkann sceglie Tudor e rilancia

Clamorosa svolta della proprietà bianconera: l’avventura di Thiago Motta è ormai al capolinea. Due ex juventini DOC in pole

Nelle ultime settimane, oltre a disperarsi per le due clamorose batoste consecutive subite dalla squadra, i tifosi bianconeri – oltre a prendere di mira Thiago Motta – hanno fatto sentire la loro voce ponendo l’accento anche su un altro aspetto, ritenuto fondamentale per una possibile immediata rinascita della loro squadra del cuore. La necessità di figure che abbiano davvero la Juve nel cuore.

Il che, tradotto, ha fatto immediatamente pensare alla tanto agognata entrata in società di una leggenda come Alex Del Piero, invocato ormai da anni dalla piazza. Restando però alle questioni di campo, anche per quello che concerne la desiderata nuova figura per la panchina, i sostenitori della ‘Vecchia Signora‘ sembrano avere le idee chiare.

Lo dimostra anche un recente sondaggio del quotidiano ‘Tuttosport‘, che ha chiesto ai lettori chi vorrebbero vedere alla guida del blasonato club piemontese: ha stravinto Antonio Conte, che ha raccolto oltre una preferenza su due tra coloro che hanno partecipato alla votazione.

Come riferito su X dall’esperto di mercato – nonché vicino a tutto ciò che riguarda il mondo Juve – Marco Conterio, questi desideri potrebbero essere molto vicini ad essere esauditi. John Elkann, Ad di Exor e di fatto proprietario della Juve, avrebbe già preso la sua decisione.

Tudor subito, poi Conte: la svolta Juve è clamorosa

Reduce dalla negativa esperienza – forse la prima nella sua ancor giovane carriera da tecnico – esperienza alla Lazio nella seconda metà della scorsa stagione, quando prese il posto di Maurizio Sarri, Igor Tudor ha già detto sì alla chiamata del suo vecchio amore.

Il croato è stato individuato da Elkann come il traghettatore ideale per il post-Motta. Un futuro che sa tanto di immediato presente, visto che con tutta probabilità l’allenatore italo-brasiliano verrà esonerato subito dopo la prossima gara di campionato col Genoa.

◻️◼️🚨 Thiago Motta e la #Juventus ai titoli di coda Esonero a un passo del tecnico bianconero. La decisione del club è praticamente presa, la trimestrale chiude il 28 e la Juve vorrebbe aspettare (per l’indice di liquidità) 🇭🇷 L’intesa con Igor Tudor fino all’estate con… https://t.co/GGtQIZEEY0 pic.twitter.com/kuavFglqTy — Marco Conterio (@marcoconterio) March 22, 2025

L’idea della Juve, continua Conterio, è quella di affidare la panchina a Tudor con opzione di rinnovo automatico in caso di approdo in Champions. L’intesa sarebbe davvero ad un passo.

Se le cose non dovessero andar bene con l’ex difensore centrale in panchina, ecco che si potrebbe concretamente materializzare il sogno Antonio Conte. Con relativa gioia della piazza. Un ritorno in grande stile per una Juventus che deve assolutamente rialzare la testa.