Calciomercato Roma, 40 milioni e doppia firma bianconera

Calciomercato Roma, grandi manovre in corso dentro i giallorossi che pensano alla prossima stagione. Doppio assalto bianconero da 40 milioni

Le grandi operazioni di mercato sono partite. E c’è anche da convincere Gasperini, nel caso, ad accettare la proposta della Roma. Ecco perché i giallorossi stanno iniziando a capire chi potrebbe fare al caso per l’anno prossimo. E non si possono di certo sbagliare le scelte come successo da un po’ di tempo a questa parte.

Difesa e attacco sono reparti da sistemare. Al centrocampo si penserà in un secondo momento, visto che senza addii, forse, non servirebbe chissà quale innesto. Mente dietro gli addii ci saranno, sottolinea il Corriere dello Sport in edicola questa mattina: da Hummels a Nelsson che non verrà riscattato dal Galatasaray e passando per Hermoso che dovrebbe rientrare dal prestito al Leverkusen ma che non rientra nei piani societari. Quindi è un reparto quasi del tutto da rifondare, senza dimenticare, nemmeno, che qualora arrivasse un’offerta per Ndicka da 30-35 milioni di euro (che sarebbe tutta plusvalenza), la Roma la prenderà seriamente in considerazione.

Calciomercato Roma, doppio assalto all’Udinese

Detto questo uno dei nomi è quello di Solet dell’Udinese: 15milioni di euro è la richiesta della famiglia Pozzo. E da quelle parti c’è anche un altro elemento che interessa e pure molto alla Roma: parliamo di Lorenzo Lucca, quell’attaccante che deve andare a completare il reparto con Dovbyk.

Non è detto che la Roma non si presenti a Udine con l’intenzione di intavolare una doppia trattativa per entrambi i calciatori. E qualora riuscisse nell’intento è evidente che verrebbero sistemate un paio di cose assai importanti e poi ci si potrebbe concentrare verso altri obiettivi. Insomma, un doppio assalto ai bianconeri che non è del tutto da escludere, anche se servono un bel po’ di soldini: dai 40 ai 45 milioni per entrambi. Non di meno, ne siamo certi. E in questo caso, forse, servirebbe sì una cessione importante soprattutto se non dovesse arrivare la (difficile) qualificazione alla prossima Champions League.