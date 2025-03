Dalla Juve alla Roma, la storia si ripete: di nuovo insieme in giallorosso

Novità importanti in sede di calciomercato per la Roma.

Una volta iniziata questa settimana, di fatto, già si sta pensando al prossimo weekend. Nel prossimo turno di campionato, infatti, sono in programma diverse partite molto importanti.

Dal punto di vista della Roma, infatti, c’è in calendario la trasferta dello Stadio Via del Mare contro il Lecce di Marco Giampaolo. Visti i soli quattro punti di svantaggio dal Bologna quarto, di fatto, la squadra di Claudio Ranieri potrebbe avvicinarsi ancora di più all’ultimo posto utile per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

La sfida col Lecce, ovviamente, non sarà facile, visto che i salentini necessitano di fare punti per la lotta salvezza. Tuttavia, al netto delle difficoltà della gara dello Stadio Via Del Mare, c’è comunque molta fiducia nella Roma. Ma per quest’ultima, in attesa della sfida contro gli uomini di Marco Giampaolo, bisogna registrare un’ottima notizia di calciomercato.

Calciomercato Roma, occhi su Barrenechea: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Leggo’, infatti, la Roma avrebbe messo nel proprio mirino Enzo Barrenechea dell’Aston Villa. L’argentino è finito ai ‘Villans’ nel trasferimento della scorsa estate di Douglas Luiz alla ‘Vecchia Signora’, anche se ora è in prestito al Valencia.

Enzo Barrenechea, tra l’altro, è anche grande amico di Matias Soulé. I due, ex compagni al Frosinone, si sono visti nell’ultimo fine settimana, come si è potuto vedere dai loro social. Se il centrocampista dovesse veramente arrivare alla Roma, di fatto, sarebbe il quarto argentino giallorosso passato anche nella Juve come Dybala, Paredes e, per l’appunto, Soulé.