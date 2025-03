Niente Milan per Allegri, fa tutto la Juve: panchina choc in Serie A

Il futuro di Massimiliano Allegri continua a tenere banco senza soluzione di continuità: l’annuncio che cambia tutto

L’esonero di Thiago Motta e la contestuale scelta da parte della Juventus di virare con decisione su Tudor è stato solo un antipasto del vorticoso valzer delle panchine che ridisegnerà il quadro tecnico delle big di Serie A della prossima stagione. La decisione dei bianconeri di non ‘impegnarsi’ con un contratto a medio-lungo termine si spiega con la volontà da parte di Elkann di alzare la posta in estate, chiudendo per un profilo a cinque stelle.

Rientrano proprio in questa direzione, del resto, gli spifferi sempre più convinti che vorrebbe la Juve sempre più decisa ad affondare il colpo per Antonio Conte, nonostante il ricco contratto che lega il tecnico pugliese al Napoli. Un mosaico ancora tutto da comporre, insomma, nel quale la Roma avrà un ruolo non banale. I segnali lanciati da Gasperini prima e dopo aver ricevuto il premio Bearzot sono emblematici. La candidatura del Gasp per i giallorossi è sempre più credibile e le prossime settimane possono regalare spiragli interessanti in un senso o nell’altro. Parallelamente, i Friedkin tengono molto più che viva la pista che porta a Montella e non perdono di vista neanche Ancelotti. Molto più indietro nelle gerarchie, almeno stando alle indiscrezioni trapelate in quest’ultimo periodo, sembra essere Massimiliano Allegri.

Allegri al Napoli, Zazzaroni: “Galeone ci sta dicendo qualcosa”

Per l’ex allenatore della Juventus sembrava infatti poter definitivamente prendere quota la possibilità di un accordo con il Milan. I rossoneri, però, devono prima sistemare la questione legata al nuovo DS per poter avere un quadro più chiaro sulle prossime mosse. E chissà che alla fine le strade di Allegri e quelle della ‘Vecchia Signora’ non ritornino ad incrociarsi.

No, non ci stiamo riferendo ad un possibile Allegri tris ma all’eventualità che il Napoli – nel caso di un nuovo matrimonio tra Conte e la Juve – decida di effettuare un tentativo proprio per il tecnico livornese. Uno scenario suggerito nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli da Galeone: “Ho sentito Allegri al telefono e mi ha detto che non andrà al Milan. Non ha avuto nessun contatto con i rossoneri. Voi napoletani vi volete teneri stretti Conte, ma occhio alla Juventus. Non è detto infatti che il mister resti in Azzurro“. Successivamente, alla domanda di Valter De Maggio sulla possibilità che Allegri possa sedere sulla panchina del Napoli, Galeone ha reagito con una risata che Ivan Zazzaroni ha provato ad ‘interpretare’: “Galeone ci sta dicendo qualcosa. In passato De Laurentiis chiamò 200 volte Allegri per convincerlo”.