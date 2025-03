Annuncio di Gasperini: “La Roma piace a tutti”

Gasperini ha parlato del suo possibile approdo sulla panchina della Roma

Dopo la sosta per gli impegni delle varie nazionali, di fatto, c’è tantissima attesa per il prossimo turno di campionato. La Roma, infatti, sarà di scena allo Stadio Via del Mare contro il Lecce di Marco Giampaolo.

I capitolini, di fatto, hanno una grande occasione per cercare di accorciare ancora di più dal Bologna quarto. La squadra di Claudio Ranieri ha infatti solo quattro punti di svantaggio dal team rossoblù.

Tuttavia, in attesa della gara contro il Lecce, in casa Roma bisogna registrare delle dichiarazioni importanti su uno degli allenatori accostati alla panchina capitolina: Gian Piero Gasperini.

Gasperini: “Interesse della Roma è un motivo d’orgoglio, navighiamo a vista”

Quest’ultimo, a margine del Premio Bearzot 2025, ha rilasciato queste parole sul suo possibile arrivo alla Roma: “Nella squadra giallorossa c’è Ranieri, il quale è un grande allenatore. Sono molto felice di questo premio così prestigioso. Nazionale? Il secondo tempo è stato straordinario”.

Gian Piero Gasperini ha poi rilasciato altre parole ai microfoni ufficiali della ‘RAI’, dove l’intervista completa è uscita all’interno al tg sport: “La Roma è una piazza davvero incredibile. L’interesse della Roma è un motivo d’orgoglio, ma navighiamo a vista. Difficile capire e prevedere cosa accadrà in futuro. La Roma è come la Nazionale, piace a tutti.”