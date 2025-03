Thiago Motta al Milan, svolta UFFICIALE dopo l’esonero

Emergono novità di rilievo in merito al frenetico valzer di panchine che è pronto ad investire la massima lega italiana.

Nonostante il campionato stia volgendo al termine, la massima lega italiana appare tutt’altro che povera di stimoli per tifosi e appassionati, i quali dovranno seguire a menadito sia la corsa alla Champions e allo scudetto, che le innumerevoli voci relative al calciomercato e al valzer di allenatori che avrà luogo nelle prossime settimane.

I precari equilibri conquistati dalla Serie A dopo la poderosa metamorfosi compiuta lo scorso anno sono nuovamente in discussione, dato che l’estate in arrivo sembrerebbe pronta a ribaltare ancor più violentemente le carte in tavola.

Il terremoto che sta colpendo e colpirà le panchine di numerose big si ripercuoterà naturalmente anche sugli organici delle varie società, che dovranno tentare di plasmare delle formazioni in armonia con gli assetti tattici desiderati dai nuovi tecnici. Ad esclusione di Lazio e Fiorentina, non vi sono big italiane che possono dirsi certe di rivedere ad agosto l’allenatore che attualmente siede in panchina.

Emblematico in tal senso l’esonero di mister Motta o le piccanti dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, il quale, dopo aver concretizzato uno dei cicli calcistici più affascinanti di sempre, ha comunicato piuttosto esplicitamente come le possibilità di allenare la Dea il prossimo anno siano a dir poco scarse (ora stanno lievitando le voci intorno ad un possibile futuro in giallorosso). A tutto ciò si aggiungono quegli allenatori attualmente ai box che potrebbero rimescolare ulteriormente il mazzo. Spiccano in tal senso Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e, ora, lo steso Thiago Motta.

Motta compare tra i candidati per il Milan: ecco la quota

Da scommessa incensata a esonerato aspramente criticato da tutta la penisola… Si sa, nel calcio è un attimo passare dalle stelle alle stalle e ora possiamo dirlo: il progetto Giuntoli-Motta è definitivamente fallito, tanto che persino l’ex direttore sportivo del Napoli ora rischia la poltrona.

Bologna non è Torino… e questo si sapeva, ma in pochi avrebbero potuto prevedere la quantità di polemiche, critiche e delusioni che hanno caratterizzato la breve esperienza dell’ex centrocampista dell’Inter alla Continassa.

Ora, mentre starà ancora svuotando l’ufficio dai propri effetti personali, Motta è immediatamente passato da allenatore della Juventus a candidato alle altre panchine della Serie A, come manifestato dalle quote aggiornate dei bookmakers di Sisal.

Sul noto sito di scommesse, infatti, nella voce “allenatore Milan al primo agosto 2025”, è comparso il tecnico italo-brasiliano, che tuttavia è attualmente a quota 50. In pole position per I rossoneri ecco ancora Max Allegri, il quale può contare sulle certezze restituite da una bacheca luccicante e dall’esperienza pregressa tra i corridoi di Milanello.