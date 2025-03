Calciomercato Roma, via libera Conte e firma bianconera

La Roma è attesa dalla trasferta di Lecce, ma in casa giallorossa bisogna registrare una via libera dello stesso Conte.

Archiviata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, la luce dei riflettori torna rivolta verso il campionato di Serie A. Anche perché nel prossimo turno sono in programma delle partite molto importanti.

Per quanto riguarda la Roma, infatti, bisogna registrare un match che può dire davvero molto per il prosieguo della sua stagione. Sabato sera, infatti, gli uomini di Claudio Ranieri saranno di scena allo Stadio Via del Mare per giocare contro il Lecce guidato da Marco Giampaolo.

Quella contro i salentini, visti i soli quattro punti di svantaggio dal Bologna di Vincenzo Italiano quarto, può rappresentare per la Roma una vera e propria svolta per il team capitolino. Tuttavia, in attesa della gara contro il Lecce, per la squadra di Claudio Ranieri bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato.

Calciomercato Roma, il Napoli si defila su Lucca: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Rai Sport’, infatti, il Napoli avrebbe mollato Lorenzo Lucca. Le quotazioni dell’attaccante dell’Udinese, di fatto, si sarebbero clamorosamente abbassate in casa partenopea.

La famiglia Pozzo, di fatto, chiede la bellezza di 30 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Lorenzo Lucca. Con il Napoli defilato, dunque, la Roma ha sicuramente più possibilità per arrivare al centravanti bianconero.

Anche il club giallorosso, infatti, è stato più volte accostato al futuro di Lorenzo Lucca. Nelle prossime settimane, di fatto, ci saranno sicuramente ulteriori novità sul futuro del giocatore dell’Udinese.