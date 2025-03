Il nuovo Pogba per la Roma: giallorosso solo con la Champions

Il calciomercato della Roma è pronto a riservare una serie di clamorose sorprese nel corso dell’estate. Ecco le ultime

Le ultime giornate del campionato non fungeranno soltanto da ghiotta occasione per acciuffare posizioni della classifica che fino ad una manciata di mesi fa apparivano semplicemente impensabili, ma potrebbero risultare utili anche a comprendere con maggior precisione quali siano gli affari in entrata e in uscita da porre in cima alla priorità del mercato estivo.

Sir Claudio ha le chiavi di Trigoria in mano e, adesso, la sua futura funzione da dirigente sta influenzando più che mai il suo operato, sottraendogli ore di sonno a causa dei numerosi temi che a partire da giugno sarà necessario affrontare. Uno su tutti quello del prossimo allenatore, che si ripercuoterà a cascata sulle scelte da compiere in termini di entrate e uscite.

Sarebbe infatti a dir poco consigliabile per Sir Claudio individuare prima il candidato per la panchina e poi compiere delle valutazioni definitive sullo sviluppo della rosa, così da plasmare l’organico a immagine e somiglianza del nuovo tecnico. È infatti piuttosto evidente come vi siano diverse scelte da compiere in relazione al mister, dato che una squadra costruita sulle velleità tecnico-tattiche di Gian Piero Gasperini (solito pretendere soprattutto calciatori tecnici e rapidi, capaci di dialogare con qualità tra le linee) non risulterà conforme a quanto desiderato da Max Allegri (solito prediligere un approccio più difensivo e, dunque, calciatori con una fisicità più spiccata).

Vi è tuttavia un calciatore dell’organico giallorosso che, al contrario di altri, appare ideale sostanzialmente per ogni sistema di gioco e allenatore, il cui avvenire in giallorosso è finito sotto i riflettori di mezza Europa nel corso delle ultime settimane.

Calciomercato Roma, Koné mania per mezza Europa

Al netto delle recenti polemiche scaturite da un supposto attrito con Ranieri, Manu Koné è indubbiamente una delle note più positive della stagione giallorossa. Giunto nella capitale in prestito con diritto di riscatto dal Borussia Mönchengladbach, il francese incarna il prototipo del centrocampista contemporaneo, capace di esprimere sia una potenza fisica utile a lottare tra le linee, sia una spiccata qualità palla al piede, necessaria a servire i colleghi del reparto offensivo.

Nel caso del francese classe 2001 il tutto è impreziosito dalla propensione all’inserimento tra le linee avversarie, il che ne ha fatto uno tra i profili più chiacchierati del panorama europeo. Difatti, come riportato dall’edizione di stamane de Il Messaggero, la malleabilità di Koné avrebbe stregato alcune big inglesi, il Borussia Dortmund e il Paris Saint Germain, oltre alle più blasonate società della penisola (Inter, Juventus e Milan).

Un ventaglio di corteggiatrici piuttosto invitante per il centrocampista francese, che proprio nell’ultima apparizione in nazionale ha spinto i tifosi parigini a taggare il PSG sotto un video con protagonista Koné, con svariati riferimenti a Paul Pogba in termini di somiglianze con il gioiello giallorosso (altri hanno poi risposto con qualche riserva rispostto a questo coraggioso paragone, per via delle differenze in termini di eleganza e capacità balisitiche, entrambi caratteristiche appannaggio dell’ex stella juventina).

In tal senso potrebbe risultare decisivo il piazzamento della Roma in classifica, dato che, nel remoto in caso in cui i giallorossi dovessero acciuffare la qualificazione in Champions, ecco che l’idea di un Koné deciso a rimanere nella città eterna diverrebbe sensibilmente più plausibile.