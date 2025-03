Lookman al posto di Leao: bomba da 65 milioni

Nuova svolta nel futuro dell’attaccante nigeriano: l’irruzione della big europea cambia anche il destino di Rafael Leao

Un rendimento eccezionale, confermato dai numeri – che pure non dicono tutto – e da un’immortalità (nel cuore dei tifosi bergamaschi) garantita dalla fantastica tripletta con cui Ademola Lookman ha steso il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League dello scorso 22 maggio, in quel di Dublino.

Già accreditato di un clamoroso addio sul finale della scorsa sessione estiva di scambi – la partenza di Teun Koopmeiners in direzione Torino era sembrata un preludio anche al suo, di addio – l’attaccante inglese naturalizzato nigeriano è rimasto.

Un matrimonio rinvigorito dal sempre eccezionale rendimento di una delle frecce più appuntite nell’attacco dell’Atalanta firmato Gasperini. Proprio col tecnico di Grugliasco – sempre più vicino alla panchina della Roma per la prossima stagione – il giocatore ha avuto un duro confronto dopo il rigore fallito nel Playoff di Champions League contro il Bruges.

Il fatto che molto probabilmente, come in qualche modo annunciato dallo stesso tecnico – Gasperini lascerà Bergamo prima della fine del suo contratto valido fino al 2026 non è però un indizio utile a dire che Lookman proseguirà col club orobico in futuro.

Sul calciatore insiste l’interesse della Juve, di alcune importanti big inglesi, e perfino di un colosso della Liga. Che sembra aver preso la sua decisione sul profilo che andrà ad arricchire il già eccezionale comparto offensivo.

Lookman, irrompe il Barcellona: 65 milioni e addio Leao

Già molto attivo sul fronte Jonathan David, con recenti corteggiamenti appena iniziati anche su Luis Diaz, il Barcellona sta lusingando da tempo Rafael Leao per assicurarsi l’arrivo del portoghese alla corte di Hansi Flick.

L’ex Lille, ormai sul piede di partenza sebbene possa arrivare un veto alla sua cessione da parte del nuovo (e ancora misterioso) prossimo allenatore del club rossonero, sarebbe stato scavalcato nel gradimento del Ds dei blaugrana Deco proprio dall’attaccante della Dea.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, i catalani sono pronti a mettere sul piatto ben 65 milioni per convincere i bergamaschi a cedere il loro gioiello. La convenienza di siffatto ipotetico affare, per i Percassi, è sotto gli occhi d tutti.

L’Atalanta registrerebbe una plusvalenza record (Lookman fu pagato meno di 10 milioni, e anche coi bonus da destinare al Lipsia non si arriva a 13) senza andare a rafforzare una concorrente diretta come la Juve in Italia.

Sempre dalla Spagna riferiscono della supposta volontà del giocatore di tornare in Inghilterra, ma la prospettiva di approdare in un club dal fascino incredibile come quello blaugrana potrebbe fargli cambiare idea.