Allegri-Roma, arriva l’ultimo sì: via libera annunciato

Massimiliano Allegri continua a calamitare le attenzioni mediatiche: la presa di posizione non è affatto passato inosservata. Finale riscritto

Non c’è giorno ormai senza che il profilo di Allegri come un fantasma shakespeariano sulle panchine di diverse big di Serie A pronte ad avviare una vera e propria rivoluzione tecnica nel corso delle prossime settimane. Ne sa qualcosa la Roma, che già da tempo sta battendo diverse piste per riuscire a scegliere il profilo ideale in grado di raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri.

Dal canto suo, il tecnico testaccino in veste di direttore tecnico darà il suo parere sui candidati vagliati dalla proprietà americana della Roma. Sotto questo di vista i profili di certo non mancano anche se allo stato attuale della situazione i Friedkin non hanno ancora sciolto le riserve. Come detto, benché finora da una posizione un po’ più defilata, il nome di Allegri non è stato affatto depennato dalla lista dell’area tecnica della Roma, tutt’altro. Accostato nelle scorse settimane soprattutto al Milan, l’ex allenatore della Juventus sta tenendo calde diverse piste.

La voglia di ritornare è tanta e gli abboccamenti – in tempi e in modi diversi – non sono mancati. Al di là di qualche timido spiffero dalla Premier e di sondaggi non andati a buon fine provenienti dall’Arabia, però, nessun intreccio si è scaldato al punto da mettere Allegri nelle condizioni di pensare subito ad un nuovo progetto. Almeno fino a questo momento.

Allegri alla Roma, Galeone: “Non vedo nessuna contro indicazione”

Intervenuto sulle frequenze di Tele Radio Stereo, il ‘mentore’ di Allegri, Giovanni Galeone, ha nuovamente detto la sua in merito alle voci riguardanti un possibile binomio tra il tecnico italiano e i giallorossi, dopo aver già affrontato questo tema. Una presa di posizione che, come prevedibile, ha subito generato un certo fermento tra i tifosi: “Contro indicazione per Allegri in una piazza come Roma? Per come conosco Max, non la vedo. A volte perde le staffe ma come tutti nel mondo del calcio: non vedo cose negative, Max ha vinto più di tutti”.

In merito al ‘confronto’ tutto italiano tra Gasperini e Allegri, pur non sbilanciandosi più di tanto, Galeone alla fine ha ammesso: “Non capisco perché Ranieri voglia smettere, tra parentesi: è molto bravo e lo ha dimostrato tante volte. Tuttavia, da dirigente lo vedrei meglio in coppa con Allegri anche come carattere: Gasperini è un po’ più permasoletto come carattere ma in quanto a professionalità è quasi incredibile”.