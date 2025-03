Firma nerazzurra per Thiago Motta: la Juve non paga più

Dopo l’esonero dalla Juventus, di fatto, per Thiago Motta bisogna registrare subito delle grosse novità per il suo futuro.

Dopo aver perso nettamente contro l’Atalanta e contro la Fiorentina, di fatto, la dirigenza della Juventus ha deciso di esonerare Thiago Motta. Al suo posto, dunque, Cristiano Giuntoli ha chiamato Igor Tudor.

Il tecnico croato, ingaggiato almeno fino al termine del campionato, avrà come obiettivo quello di riportare la Juventus in Champions League. La ‘Vecchia Signora’, di fatto, ha l’assoluto obbligo di staccare il pass per la prossima edizione della massima competizione europea per club.

Le casse del club bianconero, infatti, necessitano gli incassi che porta con sé la qualificazione in Champions League. Nel frattempo, però, bisogna segnalare delle grosse novità che riguardano lo stesso Thiago Motta.

Maurizio Dall’O: “Gasperini vuole andare al 100% alla Juventus, mentre la moglie spinge per la Roma”

Maurizio Dall’O, infatti, è intervenuto così nel corso di ‘top calcio 24’: “Thiago Motta è in pole position per guidare l’Atalanta. Lo stesso Giovanni Sartori avrebbe consigliato alla famigli Percassi di prendere l’ex allenatore del Bologna”.

Il giornalista ha poi continuato il suo intervento: “Mentre Gian Piero Gasperini vuole andare al 100% alla Juventus, mentre la moglie spinge per la Roma“. Con il possibile approdo all’Atalanta, di fatto, la ‘Vecchia Signora’ non dovrebbe pagare per altri due anni lo stipendio di Thiago Motta.