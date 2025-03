Gasperini e la Roma, è già divorzio: “100% Juventus”

Ci sono grosse novità sul possibile approdo di Gasperini alla Roma.

Dopo aver vinto contro il Cagliari di Davide Nicola prima della sosta del mese di marzo delle nazionali, di fatto, per la Roma è tempo di pensare al prossimo match. Sabato sera, infatti, gli uomini di Claudio Ranieri saranno di scena allo Stadio Via del Mare per giocare contro il Lecce di Marco Giampaolo.

Visti i quattro punti di svantaggio dal Bologna di Thiago Motta quarto, di fatto, la Roma dovrà cercare di fare di tutto per strappare un successo alla squadra salentina. In caso di successo, infatti, gli uomini di Claudio Ranieri si avvicinerebbero tantissimo all’ultimo posto disponibile per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Staccare il pass per la massima competizione europea per club, ovviamente, significherebbe tantissimo per la pianificazione della prossima stagione della Roma, anche dal punto di vista della scelta del prossimo allenatore. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna registrare delle novità su uno dei tecnici più accostati al club giallorosso: Gian Piero Gasperini.

Maurizio Dall’O: “Gasperini vuole andare al 100% alla Juventus, mentre la moglie spinge per la Roma”

Il giornalista Maurizio Dall’O, nel corso di ‘top calcio 24’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “Gasperini è sicurissimo di voler andare a guidare la Juventus, al 100%, mentre sua moglie spinge per la Roma. Per la panchina dell’Atalanta, invece, è proprio Thiago Motta ad essere in pole position. Sartori avrebbe consigliato ai Percassi di prendere Motta”.

Secondo quest’ultima indiscrezione, di fatto, il possibile approdo di Gian Piero Gasperini alla Roma sembra essere più lontano. Ricordiamo che lo stesso tecnico italiano aveva parlato della possibilità di approdare in giallorosso: “Essere accostato a questo club è un motivo d’orgoglio per me, è una piazza straordinaria”.