Ritorno nella capitale con tradimento: Abraham infiamma il derby

Ritorno nella Capitale con il tradimento: hanno messo nel mirino Tammy Abraham pronto a rimettere piede in città. Ecco la situazione

Le grandi manovre di mercato sono già iniziate. E in casa Roma in questo momento si pensa soprattutto a quello che potrebbe essere il nuovo allenatore. Se Gasperini, sembra il favorito, oggi si è anche parlato di Massimiliano Allegri.

Altri discorsi, ovviamente. Qui ci andiamo ad interessare a quello che potrebbe essere un colpo di mercato sulla prima linea, lì davanti, e non in entrata ma in uscita. Tramontata ormai l’ipotesi di un possibile scambio con Saelemaekers, che comunque la Roma farà di tutto per trattenerlo, dal Milan a Trigoria – almeno per un poco di settimane – tornerà Abraham. L’attaccante inglese è fuori dal progetto, non ci sono davvero possibilità che lo stesso possa rimanere in giallorosso quindi Ghisolfi dovrà cercare di piazzarlo in qualche modo e, a quanto pare, è un ritorno in Premier League la pista maggiormente fattibile.

Calciomercato Roma, Abraham interessa al West Ham

E dove? Impossibile ovvio un ritorno al Chelsea, secondo le informazioni che sono state riportate da westhamzone.com, è proprio il West Ham la squadra che prendere Abraham. Sia Ferguson che Fullkrug, quest’anno, hanno avuto molte difficoltà a trovare una certa continuità sottoporta, e da quelle parti si vocifera che Tammy Abraham possa essere davvero il profilo più interessante per Potter.

Le caratteristiche dell’ex Roma, a quanto pare, farebbero molto comodo al West Ham. Quindi il centravanti sarebbe pronto al tradimento “capitale” con un passaggio dal Chelsea, suq squadra per molti anni, al West Ham, altro club londinese che punta a stare in alto in classifica. Ai giallorossi questo poco importa, la cosa che dalle parti di Trigoria evidentemente vogliono è quella di riuscire a piazzare il giocatore che come detto non rientra nei piani. E che potrebbe anche portare qualche milioncino da investire sul mercato.