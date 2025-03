Tonali alla Juve, Milan avvisato: cifre choc e affare fatto

Clamorosa indiscrezione sul futuro dell’ex rossonero, tra i più brillanti nella doppia sfida di Nations League dell’Italia: fissato il prezzo

Ha aspettato il suo turno. Pazientemente. Si è isolato, tentando di dimenticare una brutta storia, figlia di un disagio appartenente all’uomo, più che al calciatore. Quel giocatore che da quando si è affacciato al palcoscenico del grande calcio non ha fallito un colpo. Diventando anche uno dei fattori decisivi per la conquista dello Scudetto del ‘suo’ Milan, nel maggio del 2022.

Mancava però qualcosa, a Sandro Tonali, per spingerlo ad entrare, suo malgrado, nel vortice delle scommesse. Dopo aver confessato tutto, il nativo di Lodi ha scontato la sua pena: 18 mesi di squalifica, di cui 10 effettivi come assenza dai campi e 8 commutati in pene alternative.

Ha aspettato, Sandro, e poi si è ripreso tutto quello che la sua imprudenza e la sua ingenuità gli avevano tolto. Tornato titolare nel Newcastle, col club inglese e i suoi supporters che mai gli hanno fatto mancare il loro appoggio, Tonali ha anche riconquistato la maglia della Nazionale. I risultati si sono già visti nella doppia e sfortunata sfida di Nations League con la Germania.

Gol e leadership nella gara d’andata, tra i pochi a salvarsi nel disastroso primo tempo di Dortmund, prima di una sostituzione figlia della volontà di assaltare la porta tedesca con più giocatori offensivi in campo.

Mai dimenticato dai tifosi del Milan, mai uscito dai radar della Juve, che spesso ci ha provato anche nei mesi scorsi, l’ex Brescia può davvero tornare in Italia. Bisogna però fare i conti anche con un’agguerrita big europea.

Tonali, lotta Juve-Milan col terzo incomodo: 60 milioni sul piatto

Come riferito dal portale britannico ‘Caughtoffside.com‘, sul calciatore azzurro potrebbe scatenarsi a breve una vera e propria asta. I Magpies non avrebbero e non hanno alcuna intenzione di privarsi del centrocampista, ma il richiamo dell’Italia, e le ricche lusinghe della big spagnola, potrebbero far breccia nell’animo del ragazzo.

Fresco di trofeo – il primo dopo 70 lunghi anni di astinenza – conquistato coi bianconeri del nord dell’Inghilterra, Tonali deve molto della sua rinascita al club britannico. Gli imminenti assalti di Juve, Milan e Barcellona – queste le pretendenti indicate dalla stampa inglese – potrebbero però far vacillare anche Bin Salman, il proprietario della società.

I 60 milioni che le tre contendenti sono disposte a mettere sul piatto potrebbero essere sufficienti per vincere le resistenze del ricchissimo membro della famiglia reale saudita. In particolare la Juve, come detto da tempo sulle tracce di Tonali, sogna di beffare il Milan proprio in volata. Con buona pace anche delle ambizioni catalane sul centrocampista.