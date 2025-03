Calciomercato Roma, 30 milioni per Nico Paz

La stellina del Como è finito nell’orbita del club giallorosso: l’offerta dei lariani non convince, Ghisolfi prova l’affondo

Brilla una stella in riva al lago. La sua immagine si riflette sull’acqua, e a guardar bene già è possibile intravedere il futuro: sarà tra i più grandi, con quel talento che si ritrova. Già tra le sorprese più gradite della stagione di campionato in Serie A, Nico Paz ha davvero conquistato tutti.

Arrivato a Como via Real Madrid per 6 milioni, con i soliti ‘vincoli’ che il club merengue ha posto sul suo cartellino, il nativo di Santa Cruz de Tenerife ma di passaporto argentino ha regalato più di uno sprazzo delle sue capacità. Al di là dei già onorevoli numeri (6 gol e 6 assist in stagione, e stiamo parlando di un 2004) il talento latino sembra ancora avere degli sconfinati margini di miglioramento.

Lo sa Florentino Perez, che si è assicurato il 50% sulla futura rivendita del gioiello aggiungendoci un diritto di recompra da esercitare entro il 2027 per circa 10 milioni, e lo sanno le big italiane. E non solo.

Già finito ovviamente anche nel mirino di Inter e Milan, il fantasista sta crescendo a dismisura agli ordini di un maestro come Cesc Fabregas. Che lo vorrebbe trattenere a Como quanto meno per la prossima stagione, se non oltre. C’è però da fare i conti con una concorrenza che si fa sempre più agguerrita.

Nico Paz alla Roma, pronti 30 milioni: Ghisolfi scatenato

Come rivela il quotidiano ‘La Repubblica‘, la società lariana è sul punto di offrire 18 milioni alla ‘Casa Blanca’ per acquistare in modo definitivo, eliminando le clausole citate, il talentuoso mancino. Una cifra che, per quanto importante, non dovrebbe essere presa in considerazione dal blasonato club spagnolo.

All’orizzonte infatti, oltre al solito Beppe Marotta che sta tessendo la sua tela da mesi in accordo con Simone Inzaghi, ci sono Roma e Napoli, ammaliate dalla classe purissima dell’argentino. La dirigenza delle ‘Merengues’ chiede attualmente almeno 30 milioni per il cartellino del trequartista: una somma che appare consona, e che anzi potrebbe essere destinata a salire a breve, considerando lo sterminato potenziale del ragazzo.

Secondo il quotidiano il club giallorosso potrebbe fare da subito un tentativo per Nico Paz onorando le richieste del Real Madrid, che però dovrebbe, nelle intenzioni del DS Florent Ghisolfi, annullare qualsiasi pretesa di controllo futuro sul ragazzo. In special modo relativamente ad un diritto di riacquisto che pende come una spada di Damocle anche sui programmi che l’ambizioso Fabregas ha in mente per il suo pupillo.