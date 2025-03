Follia capitale e addio Roma: firma choc a Milano

Calciomercato Roma, addio e follia nella capitale: arriva la firma clamorosa a Milano. Gli ultimi aggiornamenti coinvolgono anche Milan e Inter.

La Roma si trova in una fase cruciale di transizione, con l’obiettivo di delineare il futuro tecnico e rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo un’annata caratterizzata da cambiamenti sulla panchina, l’attuale tecnico Claudio Ranieri ha escluso l’ipotesi di Gian Piero Gasperini come prossimo allenatore giallorosso. In conferenza stampa, Ranieri ha dichiarato: “Potete escludere tutti i nomi che sono stati detti finora. Gasperini? Anche lui. Sarà un altro” .​

Dalla scelta del nuovo tecnico, come noto, dipenderà un’importante rosa di decisioni destinate a riguardare l’evolversi del prossimo calciomercato, quando a Trigoria andranno poste le basi per la matrice dell’ennesimo progetto nato in seno al mondo giallorosso nel corso degli ultimi anni.

La ricerca del nuovo allenatore, dunque, precederà l’apparecchiamento di valutazioni e trattative che, ad ogni modo, vedono Ghisolfi e colleghi già impegnati in questa fase. Nello specifico, tra i vari nomi, va ricordato quello di Andrey Santos, giovane talento brasiliano di proprietà del Chelsea, attualmente in prestito allo Strasburgo e già in grado di attirare l’attenzione di numerosi club europei grazie alle sue prestazioni di alto livello.

Calciomercato Roma, Andrey Santos ha stregato anche Inter e Milan: le ultime dall’Inghilterra

In 25 presenze con la squadra francese, il ventenne ha realizzato 8 gol e fornito 3 assist, distinguendosi anche per le sue capacità difensive, risultando secondo per numero di palloni recuperati nei cinque principali campionati europei.

Secondo quanto riportato da Chelsea News, sia il Paris Saint-Germain che l’AS Monaco hanno manifestato interesse per Santos, qualora il Chelsea decidesse di cederlo. Inoltre, entrambe le squadre di Milano, Milan e Inter, hanno inviato osservatori per monitorare le sue prestazioni, valutando la possibilità di un trasferimento.

Come noto, Juventus e Roma stanno seguendo con attenzione l’evoluzione del giovane talento brasiliano. Entrambi i club vedono in Santos un potenziale rinforzo per il centrocampo nella prossima stagione. Della sua situazione vi avevamo già parlato in esclusiva nelle precedenti settimane, dove avevamo già presentato una postilla di non banale importanza relativa a questa trattativa di mercato.

Ora come ora, infatti, il potere contrattuale del Chelsea, potrebbe spegnere qualsivoglia voce di mercato, con le stesse fonti di Chelsea News che evidenziano come tale scenario sia destinato a rappresentare la scelta più razionale, richiamando a fine stagione Andrey Santos nella capitale londinese.

Sulle stesse colonne britanniche, però, si legge anche che la dirigenza del Chelsea si è spesso imbattuta in scelte singolari e non del tutto attese: chissà che non possa essere anche questo il caso, sottraendo all’allenatore Enzo Maresca la possibilità di poter contare su un talento purissimo e che ha già dimostrato di essere pronto per alti livelli.