Guardiola alla Juventus: annuncio e cifre UFFICIALI

Clamorosa indiscrezione per la panchina della Juve nella prossima stagione: il guru catalano è ufficialmente tra i candidati papabili

Il grande ballo del 2025 ora può davvero iniziare. Alla festa in cui verranno designati i nomi dei prossimi allenatori di Juve, Milan, Roma ed Atalanta (per non parlare del Napoli, qualora Conte dovesse davvero andar via) ora è invitato anche lui. Forse il più grande. Certamente il più vincente tra i prestigiosi concorrenti in lizza per un nuovo affascinante incarico.

Stiamo parlando di Pep Guardiola, l’uomo delle tre Champions League vinte in carriera tra Barcellona e Manchester City. Il tecnico che ha cambiato il calcio moderno col tiki-taka poi rivisitato e trasformato in una formula che, a parte la sciagurata stagione corrente, ha portato agli Sky Blues qualcosa come 6 Premier League, di 4 consecutive: semplicemente mai nessuno, nella storia della Premier League, aveva mai raggiunto un simile primato.

Non ha dunque bisogno di troppe presentazioni il catalano, diventato ormai un’istituzione dalle parti dell’Etihad e fresco di rinnovo col club britannico fino al 2027. Eppure…eppure c’è una pista che sta diventando concreta. Forse ancora un sogno, che però inizia ad avere dei riferimenti concreti. Reali. Confermati da numeri che sono in rapida ascesa.

Come se non bastasse poi, un ex bianconero – per la verità non troppo rimpianto a Torino – sta letteralmente tirando la volata a Pep. Motivando anche il tutto con delle considerazioni affatto peregrine.

Gigi Maifredi è convinto: “Ecco cosa pensa Guardiola della Juve”

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Gigi Maifredi, ex allenatore di una Juve che, per percorso e fallimento del progetto tecnico avviato, ricorda molto da vicino quella di Thiago Motta, ha parlato del tecnico italo-brasiliano. Ma non solo. Oltre a rivelare dei punti di contatto tra le loro esperienze all’ombra della Mole, il 77enne originario della provincia di Brescia ha lanciato la sua profezia. Guardiola alla Juve.

“Come il sottoscritto, Motta è arrivato a Torino credendo di essere Dio in terra e ha sbattuto la faccia anche contro lo spogliatoio. Il suo errore è stato pensare che alla Juve potesse allenare come a Bologna. La società non lo ha aiutato, soprattutto Giuntoli che già non aveva aiutato Allegri l’anno scorso“, ha esordito. Poi, ecco la bomba di mercato.

“Tudor è un bravo tecnico ma penso sarà soltanto un traghettatore. Sono certo che la Juve ha in mente un colpo grosso. Penso di non sbagliare a dire Guardiola: ha un contratto col City ma vuole venire ad allenare in Italia, gli manca solo di vincere lo Scudetto in Serie A. Penso consideri la ‘Vecchia Signora‘ l’eccellenza del nostro calcio, e finirà a Torino. Sarebbe come Hamilton in Ferrari”, ha chiosato Maifredi.

A supporto della sua proposta, ecco arrivare le quote del betting analyst SNAI, che associa il nome del catalano alla Juve con una quota pari a 50. Ancora molto alta, vero, ma in decisa rimonta. Anche Antonio Conte, da molti indicato come vero successore di Tudor, deve guardarsi le spalle dall’affascinante, e per certi versi mitica, figura del guru iberico.