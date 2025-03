Ranieri stravolge la Roma: le sorprese non sono ancora finite

Emergono nuovi dettagli in merito alle novità con le quali il tecnico di Testaccio ha intenzione di far saltare il banco

9 finali. A partire dalla trasferta del ‘Via del Mare’ contro il Lecce, ricomincia la ‘caccia’ per un piazzamento dal profumo d’Europa per la Roma di Claudio Ranieri. Orfana di Paulo Dybala fino al termine della stagione ma con un bagaglio importante di autostima e consapevolezza cementato nelle ultime settimane a suon di risultati importanti, i giallorossi vogliono continuare a risalire la china.

La gara contro gli uomini di Giampaolo e poi il match dell’Olimpico in cui Dovbyk e compagni se la vedranno direttamente con la Juventus offrono scenari interessanti. L’infortunio di Dybala, però, porta in dote nuove importanti riflessioni in chiave formazione. La classa e la qualità della ‘Joya’ – infatti – sono state tra le ‘armi’ principali che hanno consentito la risalita in campionato. Molto più vicino alla porta di quanto non succedesse nella gestione Juric, il numero 21 ha fatto da raccordo con il centrocampo ma soprattutto ha messo la sua firma sia in Serie A che in Europa League. Nelle gare in cui aveva fatto rifiatare Dybala, Ranieri tendeva a riproporre il 3-4-2-1, inserendo nella mischia di volta in volta Baldanzi e Soulé. Stando così le cose, probabile che il tecnico testaccino parte con questo modulo di base anche contro il Lecce salvo poi decidere di avviare un cambio tattico oculato ma inevitabile.

Dal 4-3-3 al 4-2-3-1: i dubbi di Ranieri e un rebus da sciogliere

A tal proposito – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport – non è affatto da escludere almeno in prospettiva un passaggio al 4-3-3 o al 4-2-3-1. Si tratta in realtà di due abiti tattici che Ranieri ha già cucito addosso alla Roma in alcuni frangenti di gara a seconda delle esigenze. In tutto questo il ruolo di Hummels sarà fondamentale. Il tedesco è chiamato a riscattare con i fatti lo scivolone di Bilbao. Sia Celik che Rensch hanno risposto presente in veste di braccetto di destra, ma è chiaro che l’esperienza dell’ex totem del Borussia Dortmund può cambiare le carte in tavola.

Con Hummels al centro della difesa, infatti, il passaggio alla difesa a quattro sarebbe molto più naturale con uno tra Celik e Rensch sulla corsia destra. Inoltre, sarà molto interessante capire in quale posizione agirà Soulé nel corso delle prossime gare ufficiali. In un 4-3-3, l’ex esterno offensivo della Juventus dovrebbe essere impiegato in quella posizione di ala destra che ne ha esaltato le qualità soprattutto al Frosinone con Saelemaekers in veste di esterno offensivo sulla corsia mancina. Di fatto l’esterno belga è stato acquistato – almeno nelle idee di De Rossi – proprio per occupare quella posizione prima che infortuni ed emergenze varie ne modificassero il raggio di azione. Diverse opzioni, ancora molte incognite: sarà il campo a parlare.