Roma-Milan è finita: Allegri ci ha messo la firma

Roma e Milan hanno ricevuto delle novità sul futuro di Max Allegri.

Dopo la sosta per gli impegni delle varie nazionali, la Roma ha di fronte a sé un match molto importante. Sabato sera, infatti, gli uomini di Claudio Ranieri sfideranno allo Stadio Via del Mare il Lecce guidato da Marco Giampaolo.

Archiviata l’esperienza in Europa League per colpa dell’Athletic Bilbao, di fatto, il campionato resta l’unico obiettivo della Roma. Anche se, visti i soli quattro punti di distanza dal Bologna di Vincenzo Italiano quarto, i capitolini possono ambire ad una qualificazione di Champions League che, di fatto, sarebbe davvero clamorosa.

Ma le notizie intorno alla Roma, considerando che Claudio Ranieri lascerà a fine stagione la panchina giallorossa per diventarne dirigente, riguardano anche la scelta su chi sarà il prossimo allenatore. Tra i profili seguiti bisogna sicuramente inserire quello di Massimiliano Allegri. Proprio sul futuro di quest’ultimo bisogna registrare degli importanti aggiornamenti.

Roma, ancora incerto il futuro di Max Allegri: ecco tutti i dettagli

Come quanto scritto da Augusto Ciardi su ‘laroma24.it’, infatti, il tecnico toscano non è ancora diventato la nuova guida tecnica del Milan. Anzi, Massimiliano Allegri preferirebbe la Roma al team meneghino. L’ex allenatore della Juve ha sì avuto dei contatti sia con il club rossonero che con quello giallorosso, ma una decisione non è stata ancora presa.

Basti pensare che i discorsi tra Gian Piero Gasperini e la Roma non sono così avanti rispetto a quelli con Massimiliano Allegri. Da sottolineare che entrambi i profili sono graditi a Claudio Ranieri, ma l’ultima decisione spetta sempre a Dan Friedkin. Nelle prossime settimane, dunque, ci saranno sicuramente delle novità su chi sarà la prossimo tecnico giallorosso.