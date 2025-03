Ha stregato Guardiola: la Roma accetta 35 milioni

Ecco le ultime in merito ad uno dei profili più chiacchierati degli ultimi mesi tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini

La stagione in corso ha costretto i tifosi della Roma ad abituarsi a più metamorfosi nel giro di poche settimane, rischiando persino di avvicinare i giallorossi alla zona retrocessione. Tuttavia, per la terza volta nella sua storia da allenatore, Sir Claudio Ranieri non ha potuto dire no alla sua Roma, trovandosi a dover ricostruire da zero l’identità ad un gruppo che era stato letteralmente sballottato da un tecnico all’altro.

Risultato? Miracolo avvenuto e ora i giallorossi possono dirsi persino parte della frenetica corsa al quarto posto e, dunque, alla zona Champions (anche se il calendario di ferro che attende i giallorossi potrebbe lasciare poco spazio alle speranze dei tifosi).

Con la fisionomia della classifica sono cambiati radicalmente anche gli equilibri all’interno dello spogliatoio, grazie all’esperienza e la personalità di un allenatore che non si è mai posto il problema di andare a rompere dinamiche precedentemente intoccabili (su tutte quella dei senatori come Cristante e Pellegrini).

Poche, pochissime sono state le pedine rimaste invariate nello scacchiere giallorosso, con una in particolare che non ha mai abbandonato la propria posizione. È tuttavia proprio questo pezzo inamovibile del mosaico giallorosso che in questo momento si trova al centro di una serie di voci di mercato che potrebbero allontanarlo nella città eterna nel giro di qualche settimana.

Svilar nel mirino della Premier: Chelsea e City in agguato

Il calciatore in questione risponde naturalmente al nome di Mile Svilar. Il portiere belga-serbo ha letteralmente stregato la massima lega italiana, rivelandosi a dir poco costante nelle prestazioni e altrettanto efficace in alcuni degli interventi che hanno contribuito a rendere possibile il miracolo compiuto da Sir Claudio.

Basti pensare in tal senso all’ultimo match vinto uno a zero con il Cagliari, durante cui soltanto grazie all’estremo difensore classe ’99 e i suoi interventi miracolosi su Piccoli i giallorossi hanno potuto raccogliere i tre punti collezionando un solo gol.

Appare dunque scontato specificare come il resto del panorama europeo abbia osservato con interesse il lavoro encomiabile di Svilar, il quale, difatti, è entrato di diritto nei taccuini di svariate big inglesi.

Tra queste, come riportato da Caughtoffside, spiccano in particolare il Chelsea e il Manchester City di Pep Guardiola, entrambe costrette a ricercare delle alternative valide alle opzioni attualmente a disposizione. Secondo Caughtoffside la Roma potrebbe chiedere circa 35 milioni di euro.