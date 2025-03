Riunione d’urgenza, esonero lampo: Roma anticipata

Riunione d’urgenza ed esonero lampo. Roma anticipata per la ricerca del nuovo allenatore. Dopo la scoppola non si poteva più andare avanti

Una riunione d’urgenza per cambiare. Una riunione d’urgenza per prendere una decisione immediata. Così, è evidente, non si poteva più andare avanti. E la Roma potrebbe essere anticipata da questa mossa.

Secondo le informazioni che arrivano dal Brasile, la Federcalcio avrebbe preso una decisione, dopo la scoppola presa in Argentina qualche giorno fa nelle qualificazioni ai Mondiali. Mancherebbe solamente l’annuncio ufficiale, ma Dorval non sarebbe più l’allenatore di una delle nazionali più importanti del mondo. “La dirigenza della CBF ha già deciso di licenziare l’allenatore, decisione che verrà sancita in un incontro questo pomeriggio tra il presidente Ednaldo Rodrigues e Dorival. L’incontro servirà a discutere di problemi lavorativi, ma la decisione di andarsene è già stata presa“.

Esonerato il ct del Brasile: Ancelotti aspetta la chiamata

E ora il Brasile potrebbe fare sicuramente quella chiamata che per il momento ancora non ha fatto, vale a dire quella a Carlo Ancelotti. Oggi il tecnico del Real Madrid ha proprio parlato della mancanza di contatti in questi ultimi giorni. Cosa che potrebbe presto succedere, adesso, arrivati a questo punto, con un esonero che era nell’aria da diverso tempo e per il quale ormai non ci sono davvero più dubbi.

Ancelotti come sappiamo, un anno fa, sembrava essere davvero ad un passo dalla panchina delle nazionale brasiliana, poi è arrivato il rinnovo con il Real Madrid fino al 2026 e un po’ la cosa è scemata. Però il richiamo di una panchina del genere, come sappiamo, potrebbe fare breccia nel cuore del tecnico italiano. Un ruolo diverso, molto diverso, ma che gli potrebbe regalare moltissime soddisfazioni. Vedremo.