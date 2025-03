Via libera Ancelotti, UFFICIALE: torna in città

Via libera Ancelotti: le parole del tecnico in conferenza stampa non lasciano spazio alle interpretazioni. Da quelle parti hanno trovato il sostituto

“Gasperini non sarà l’allenatore della Roma” ha detto ieri Ranieri in conferenza stampa. E da quel momento in poi, tutti, ma i primi noi di Asromalive.it, hanno iniziato a parlare di Stefano Pioli, che si potrebbe liberare dall’Al-Nassr grazie ad una clausola rescissoria presente sul contratto.

Non sappiamo, ovviamente, quale sarà il prossimo allenatore della Roma, quello del futuro – sempre parole di Ranieri – che di fatto chiuderà con la panchina alla fine di questa stagione. Però i nomi che sono usciti sono parecchi e, uno che sicuramente piace, è quello di Carlo Ancelotti. Il tecnico del Real Madrid, oggi, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Leganes. Negli ultimi giorni si sono fatti insistenti, infatti, le voci di un contatto con la federazione brasiliana dopo che i verdeoro hanno perso in maniera fragorosa contro l’Argentina. E l’allenatore italiano non si è di certo tirato indietro.

La rivelazione ufficiale di Ancelotti: “Nessun contatto con la federazione”