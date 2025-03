Addio Pellegrini-Roma: proposta accettata e nuova comunicazione

Il futuro di Lorenzo Pellegrini continua ad essere un tema piuttosto dibattuto in casa giallorossa. L’ultima presa di posizione non è passata inosservata

Candidato ad una maglia da titolare nell’impegno del ‘Via del Mare’ contro il Lecce, Lorenzo Pellegrini è chiamato a prendersi la squadra sulle spalle nel momento topico della stagione. Dopo aver vissuto mesi caratterizzati da molti alti e bassi, il capitano giallorosso vuole rispondere sul campo per lanciare un messaggio importante. Il suo futuro, però, continua ad essere un rebus ancora tutto da sciogliere e da monitorare con estrema attenzione.

Dopo le tante voci che si sono rincorse a gennaio – prima che lo splendido gol siglato contro la Lazio le mettesse definitivamente a tacere – Napoli ed Inter continuano ad osservare l’evolvere della situazione. Benché non abbia alcuna intenzione di fare sconti – la Roma potrebbe entrare nell’ordine di idee di far cassa con la cessione di Pellegrini oppure imbastire una maxi operazione. I possibili intrecci con Frattesi e Raspadori, sotto questo punto di vista, rappresentano qualcosa di molto più concreto rispetto a timide ipotesi. Ad ogni modo, una soluzione in un modo o nell’altro – almeno fino a questo momento – non è stata presa. Le prossime settimane contribuiranno a far chiarezza sulla situazione.

Calciomercato Roma, svolta Pellegrini: “Perfetto per il suo gioco”

Intanto – intervenuto ai microfoni di kisskissnapoli.it – anche Marcello Trotta ha detto la sua in merito al possibile binomio tra Pellegrini e il Napoli. Una chiosa di un certo spessore visto che Trotta ha condiviso con l’attuale capitano della Roma momenti importanti ai tempi del Sassuolo. Ecco le sue parole sulla questione:

“Pellegrini al Napoli? Non sta rendendo al meglio quest’anno ma ha fatto benissimo nella sua carriera ed è molto voglioso e duttile. Potrebbe essere un ottimo acquisto. Ad ogni modo non sarà facile per lui lasciare Roma, è stato sempre un grande tifosi dei giallorossi. Credo che comunque sia perfetto per il Napoli di Conte: si può integrare e può interagire bene su più moduli, stiamo parlando comunque di una mezzala importante”.

Proprio il gradimento del tecnico pugliese rappresenta un tema di nevralgica importanza. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Conte sarebbe entusiasta all’idea di aggiungere un profilo come Pellegrini al suo scacchiere tattico per dare qualità e imprevedibilità al centrocampo. I colloqui, però, restano comunque fermi ai mesi scorsi. Il tutto senza trascurare l’opzione Arabia Saudita che di tanto in tanto ritorna a bussare alla porta sia dell’entourage del calciatore che della Roma.