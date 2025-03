Cortocircuito Conte-Roma, clamoroso: la panchina ha un nuovo padrone

Sul fronte Roma-Conte ci sono delle grosse novità

Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, è tornato finalmente il campionato. La Roma, dunque, è pronta per scendere di nuovo in campo che potrebbe dire tantissimo sul prosieguo della sua stagione.

La squadra di Claudio Ranieri, infatti, giocherà questa sera allo Stadio Via del Mare contro il Lecce di Marco Giampaolo. La sfida contro i salentini non sarà facile, ma la Roma ha l’occasione di poter dare un grosso segnale nella lotta al quarto posto.

Il Bologna di Vincenzo Italiano, tra l’altro, ha battuto in questi minuti il Venezia. Tuttavia, oltre all’andamento di queste ultime settimane di questa stagione, in casa Roma si sta parlando molto del futuro allenatori. Tra i nomi accostati alla panchina giallorossa bisogna registrare anche il nome di Antonio Conte. Proprio su quest’ultimo, di fatto, bisogna registrare un importante aggiornamento.

Il Napoli ha scelto già il sostituto di Conte se dovesse andar via

Ivan Zazzaroni, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Deejay’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “Non ci sono le condizioni che Conte vada via dal Napoli. Tuttavia, sempre se dovesse andare via, il primo nome per sostituirlo è quello di Massimiliano Allegri“.

Il direttore del Corriere dello Sport ha poi concluso il suo intervento: “Se Antonio Conte dovesse lasciare il Napoli, di fatto, le opzioni sono Juve e Milan. Gasperini è stato contattato dalla Roma, ma è ancora troppo presto: mancano ancora troppe giornate di campionato”.