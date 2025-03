Ancelotti alla Roma, già chiamato il primo acquisto

Il tecnico di Reggiolo, ancora in lizza per raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri, sembra ormai certo di lasciare il Real a fine stagione

Di tutte le indiscrezioni, i rumors, le voci, le trattative vere o presunte intorno al nuovo misterioso tecnico che prenderà il posto di Sir Claudio sulla panchina giallorossa, quello di Carlo Ancelotti è certamente uno dei nomi più graditi alla piazza. Tanto agli addetti ai lavori quanto ai tifosi capitolini, inebriati al pensiero di accogliere eventualmente tra le proprie fila uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio.

Chissà che, oltre ad un pedigree che sostanzialmente non teme confronti, quello di Re Carlo – ‘Bimbo‘ per i tifosi giallorossi non più giovanissimi – sia un profilo desiderato anche per questioni puramente romantiche. Forse in pochi sanno infatti che, nonostante il suo nome sia legato ai grandi successi ottenuti col Milan di Arrigo Sacchi, il nativo di Reggiolo è stato legato, da calciatore, per più anni al club capitolino che a quello meneghino.

Sono passati ben 38 anni da quel triste addio – di cui forse si pentì lo stesso compianto presidente Dino Viola – in direzione Milano. Una fortuna per i rossoneri, una grande occasione persa per il club giallorosso, che forse avrebbe potuto e dovuto fare di più per trattenere il centrocampista a Trigoria.

Dopo quasi 8 lustri, quel giocatore che nella sua esperienza romana fu incredibilmente sfortunato con gli infortuni, ha fatto il giramondo da mister, vincendo tantissimo in qualunque posto sia andato. Da Londra a Parigi passando per Monaco di Baviera e finendo a Madrid, Ancelotti è diventato un’istituzione. Il magico e incredibile sodalizio con le Merengues però, sembra essere arrivato al capolinea.

Ancelotti, addio Real: il grande ex tira la volata al nuovo arrivo

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, l’esperto allenatore sarebbe al passo d’addio. Lo stesso esonero di Dorival Junior, CT di quel Brasile a cui Ancelotti tante volte, e per tanto tempo, è stato accostato, hanno sicuramente rafforzato una certezza che parte della stampa iberica cavalca da mesi.

Il sito citato fa addirittura il nome di Jurgen Klopp, oggi coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull, come erede ideale del leggendario tecnico italiano. Pur essendo oggettivamente difficile – ma quando c’è il Real Madrid di mezzo, mai dire mai – che il tedesco lasci un incarico assunto da pochi mesi, la mano del teutonico si sarebbe già fatta sentire con una sottile opera di convincimento nei confronti di un suo ex pupillo che sta per lasciare Anfield.

In scadenza di contratto coi Reds, con un rinnovo che si fa via via più complicato, Trent Alexander-Arnold avrebbe già espresso il desiderio di vestire la ‘camiseta blanca‘. Proprio il parere di Klopp sulla questione potrebbe risultare decisivo ai fini della decisione definitiva di un calciatore il cui futuro sembra sempre più lontano dal club nel quale, anche sotto la guida del tedesco, ha vinto tutto quello che c’era da vincere.