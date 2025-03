Conte alla Juventus, cala il sipario: l’incontro chiude i giochi

La Juve, dopo il successo di ieri contro il Genoa, ha ricevuto delle notizie sul futuro di Antonio Conte.

In casa Juventus questi ultimi giorni c’è stata tantissima tensione. Il tutto, ovviamente, è scaturito dall’avvicendamento sulla panchina bianconera tra Thiago Motta ed Igor Tudor.

La dirigenza della ‘Vecchia Signora’, proprio per cercare di evitare di mancare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ha deciso di salutare l’ex allenatore del Bologna. Al suo posto, dunque, è stato chiamato Igor Tudor che, tra l’altro, ha iniziato al meglio questa sua esperienza come guida tecnica della Juventus.

Il team bianconero, infatti, ieri ha sconfitto all’Allianz Stadium il Genoa con il gol realizzato proprio da uno dei giocatori messi da parte da Thiago Motta, ovvero Yilidz. Tuttavia, al netto dell’importanza del successo di ieri contro i liguri, in casa Juve ci sono delle novità su uno dei profili accostati alla panchina juventina per la prossima stagione: Antonio Conte.

Panchina Juve, Antonio Conte a giugno incontrerà De Laurentiis: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano italiano ‘La Repubblica’, infatti, il tecnico salentino a giugno avrà un incontro con Aurelio De Laurentiis per programmare le strategie in vista del prossimo anno. Il patron del Napoli, dopo un calciomercato invernale totalmente sbagliato, dovrà dimostrare di condividere con Antonio Conte un progetto ambizioso.

L’ex ct della Nazionale italiana, visto anche il contratto fino al 2027 con il Napoli, dovrebbe restare ancora alla guida della squadra azzurra. La Juve, dunque, dovrà cercare un altro profilo per la propria panchina, sempre se non dovesse rimanere lo stesso Igor Tudor. Quest’ultimo, nel frattempo, sarà la guida tecnica bianconera fino al prossimo Mondiale per Club.