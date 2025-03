Dalla Roma all’Inter, colpo di scena: l’offerta accontenta tutti

Per la Roma, dopo aver battuto il Lecce, ci sono delle novità di calciomercato per ‘colpa’ dell’Inter.

La Roma di Claudio Ranieri, di fatto, non ha la minima intenzione di fermarsi. Il team capitolino, infatti, ha vinto anche ieri sera la sfida dello Stadio Via del Mare contro il Lecce di Marco Giampaolo.

Così come già successo prima della sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali contro il Cagliari, tra l’altro, anche che contro i pugliesi il gol decisivo è stato realizzato da Artem Dovbyk. Questa vittoria contro il Lecce, di fatto, è stata fondamentale per la Roma nella corsa al quarto posto.

La squadra di Claudio Ranieri, infatti, ha così mantenuto inalterato il distacco di quattro punti dal Bologna, il quale aveva vinto nel pomeriggio a Venezia. Nel frattempo, però, in casa Roma bisogna registrare una brutta novità in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, l’Inter è pronta a proporre un’offerta per Raspadori: le ultime

Come raccolto dalla redazione del portale ‘interlive.it’, infatti, l’Inter continua a seguire molto da vicino un profilo accostato anche al club giallorosso: Giacomo Raspadori. Anzi, il club meneghino avrebbe avuto un’idea capace di convincere il Napoli a cedere a titolo definitivo le prestazioni dell’ex Sassuolo.

L’Inter, di fatto, offrirebbe al club partenopeo un prestito oneroso con obbligo di riscatto allo scattare di alcune determinate condizioni legate a vari bonus a salire. Con questa formula, di fatto, al Napoli andrebbe la cifra richiesta per Raspadori (circa 30 milioni), mentre la ‘Beneamata’ avrebbe un investimento dilazionato.

Beppe Marotta e Piero Ausilio, dunque, si starebbero muovendo in maniera importante per l’attaccante della Nazionale italiana. Anche perché non ci dovrebbero essere problemi dal punto di vista dell’ingaggio, visti anche gli ottimi rapporti con gli agenti di Giacomo Raspadori.