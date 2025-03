Erede Ranieri già scelto, nuova conferma: si paga la clausola

Nuovi importanti aggiornamenti in merito al toto allenatori in casa Roma: i Friedkin lo hanno già contattato

Tre punti pesantissimi e meritatissimi quelli conquistati dalla Roma al ‘Via del Mare’ contro il Lecce. Dopo aver sciupato diverse occasioni per passare in vantaggio e aver subito il ritorno dei salentini, i giallorossi sono riusciti a trovare il bandolo della matassa grazie alla zampata di Artem Dovbyk, autore del sedicesimo gol in campionato.

Sempre in scia del Bologna e della Juventus, Svilar e compagni sono ora attesi dall’importantissimo confronto dell’Olimpico proprio contro la ‘Vecchia Signora’. Un passaggio cruciale che la compagine di Ranieri comincerà a preparare da martedì, giorno di ripresa degli allenamenti. Intanto, continua a tenere banco senza soluzione di continuità il toto allenatori. Un tema tutt’altro che banale che, significativamente, si sta arricchendo di nuovi particolari. Benché il tecnico testaccino abbia preferito usare un profilo basso e non esporsi nel post Lecce, la scelta dei Friedkin in merito al destino della panchina della Roma continua ad essere uno dei temi più rilevanti da un punto di vista mediatico.

Nuovo allenatore Roma, Di Marzio: “Un tentativo potrebbe essere fatto”

Intervenuto negli studi Sky, Gianluca di Marzio ha affrontato proprio questo tema fornendo una chiave di lettura già anticipata da asromalive.it in tempi non sospetti, rincarando cioè la dose sulla candidatura di Stefano Pioli. Ecco le sue parole sul tema:

“Penso possa essere Stefano Pioli per due motivi: uno è la stima e il rapporto che c’è con Ranieri e poi perché durante questa stagione prima di tesserare Juric il primo allenatore contattato dai Friedkin e Ghisolfi è stato Pioli. Se in quel momento c’era la convinzione che Pioli potesse essere l’uomo giusto e adesso c’è Ranieri che lo stima, credo che un tentativo possa essere fatto”. A tal proposito, ricordiamo che nel contratto dell’ex allenatore del Milan – stando a quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ – sarebbe presente una clausola rescissoria che permetterebbe al tecnico italiano di liberarsi dall’Al-Nassr.

Negli ultimi giorni alcuni organi di stampa sono invece ritornati a battere forte il tasto Massimiliano Allegri. Secondo ‘La Stampa’ i giallorossi avrebbero già convinto il tecnico livornese a sposare la bontà del suo progetto, trovando una disponibilità di massima ad accettare un contratto biennale. Il cerchio – in un senso o nell’altro – è pronto a chiudersi da un momento all’altro. Da Pioli ad Allegri passando per Mister X: è l’ora delle scelte in casa Roma. Ammesso che non siano già state effettuate.