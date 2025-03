Dalla Juve alla Roma, 35 milioni: accordo già scritto

Dalla Roma alla Juventus, accordo da 35 milioni già scritto. Le ultime di calciomercato nella settimana della sfida tra Ranieri e Tudor.

La Roma si trova ancora una volta al centro di una rivoluzione. Tra incertezze tecniche, strategie da ridisegnare e un calciomercato già potenzialmente incandescente, il club giallorosso vive un’ennesima fase di transizione che mette alla prova tifosi e, soprattutto, dirigenti.

Claudio Ranieri, attuale traghettatore fino a fine stagione, ha spento le voci su Gian Piero Gasperini come possibile nuovo allenatore, confermando come la Roma non abbia ancora deciso chi guiderà il progetto tecnico nella prossima stagione. La figura del futuro allenatore sarà decisiva per tracciare la nuova rotta, ma intanto Florent Ghisolfi e il suo staff sono già al lavoro per costruire le basi del mercato estivo.

Il nome di Andrey Santos, centrocampista brasiliano in prestito al Strasburgo ma di proprietà del Chelsea, era finito da tempo nel mirino della Roma. Un profilo giovane, dinamico, capace di abbinare qualità e quantità: 8 gol e 3 assist in 25 presenze in Ligue 1, secondo per palloni recuperati nei top 5 campionati europei. Numeri da predestinato, sul cui conto vi avevamo già parlato in esclusiva.

Calciomercato Roma, il treno Santos è già passato: ora costa 35 milioni

Ma le ambizioni della Roma potrebbero scontrarsi, ancora una volta, con una realtà più crudele, con le recenti prestazioni del brasiliano hanno cambiato completamente lo scenario. La nuova valutazione si aggira ora attorno ai 35 milioni di euro, come riferisce il giornalista Daniele Trecca su Calciomercato.it.

Un salto vertiginoso rispetto alle valutazioni di qualche anno fa, assestantisi sui 7 milioni di euro e che avevano visto diverse big italiane dire di no a chi avesse proposto un approdo nel nostro campionato dell’attuale gioiellino verdeoro. Quanto riferito non solo raffredda l’interesse di Roma e Juve, ma rischia di escluderle del tutto dalla corsa al giocatore di proprietà del Chelsea, che inizialmente sembrava pronto a lasciar partire Santos.

L’idea attuale, dopo la stagione in Alsazia, è invece quella di richiamarlo a Londra per inserirlo stabilmente in rosa sotto la guida di Enzo Maresca. Un colpo durissimo per Roma e Juventus, che avevano fiutato l’occasione e intravisto in Santos una possibile chiave per ringiovanire e rinforzare la mediana. Anche Milan e Inter, che avevano inviato osservatori nelle scorse settimane, restano alla finestra tra le tante interessate al giocatore, per il quale si segnala una concorrenza internazionale tutt’altro che banale, rappresentata da Atletico Madrid, Bayern Monaco, Monaco e PSG.