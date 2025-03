Esonero nella notte: hanno già chiamato Allegri

La nuova cocente sconfitta fa tornare immediatamente in voga il nome del grande ex: i tifosi lo hanno già detto a chiare lettere sui social

Stavolta la rimonta è stata solo parziale. Addirittura insufficiente non solo per portare a casa i tre punti (come fatto partendo da situazioni di svantaggio contro Lecce e Como, tanto per restare alle ultime due gare di campionato) ma perfino per pareggiare.

Del resto andare subito sotto, dopo appena 1′ di gioco, contro una squadra strutturata come il Napoli, in un ambiente infuocato perché focalizzato sullo Scudetto, non è stato foriero di buoni presagi. Il problema è che il Milan non può nemmeno appellarsi alla sfortuna: in primis ci sono state colpe molto gravi, innanzitutto nell’approccio alla gara, in secundis nella lettura difensiva dei singoli, da parte della squadra rossonera.

Lo stesso tecnico Sergio Conceiçao, già inviso quanto meno ad una parte della tifoseria, ci ha messo del suo. Non solo nella decisione di schierare Pavlovic, responsabile primario sul gol lampo di Politano, ma anche nella scelta di tener fuori – una mossa di Fonsechiana memoria, direbbe qualcuno – Rafael Leao. Che poteva vantare una tradizione molto favorevole al ‘Maradona’, come ben ricorda il Napoli di Spalletti nel derby di Champions contro il Milan di Pioli giusto due anni esatti fa.

Già virtualmente esonerato a fine stagione, l’allenatore portoghese rischia di fare la stessa fine di Thiago Motta alla Juve. Ovvero l’allontanamento a poche giornate dalla fine. Sui social la piazza ha già espresso tutto il suo disappunto. Invocando un nome ben specifico da far arrivare a Milanello il prima possibile. Meglio se subito.

Allegri al Milan, i tifosi hanno emesso il loro verdetto

Già incuriositi dalla possibile venuta a Milano del duo Paratici-Conte (si vocifera da più parti che se il Ds ex Juve arrivasse al Milan, chiederebbe quasi come conditio sine qua non di essere ‘accompagnato’ dal tecnico salentino) i tifosi rossoneri cercano risposte nell’immediato.

Gradirebbero, insomma, da subito, che un prestigioso profilo venga chiamato al proscenio dalla dirigenza sia per salvare il salvabile di una stagione disastrosa, sia per pianificare un futuro diverso. Che consenta al Milan di tornare nei quartieri altissimi tanto in Italia quanto in Europa.

Il nome più gettonato nel bollente post-partita di Napoli (2-1, alla fine, la sconfitta patita dal Milan contro i partenopei) è quello di uno degli ex più rimpianti: Massimiliano Allegri, il disoccupato di lusso che fa gola da tempo anche alla Roma. Oltre che a diverse big e non della Premier League.

Non è certo la prima volta, nelle tormentate avventure dei due allenatori portoghesi che si sono succeduti sulla panchina del Diavolo, che si fa il nome del livornese per un clamoroso ritorno al Milan. L’idea di tentare un nuovo colpaccio dopo quello riuscito con la chiamata improvvisa dell’ex Porto alla vigilia della Supercoppa italiana, potrebbe convincere Furlani ed Ibra all’ennesimo colpo di teatro di una stagione davvero rocambolesca per il club di Via Aldo Rossi.