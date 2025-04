Accordo con la Juve: Tonali arriva con lo scambio

Il centrocampista del Newcastle, mai uscito dai radar bianconeri, può arrivare a Torino con lo scambio: il big se ne va dopo un solo anno

Ora c’è quasi la fila per salire sul suo carro. Ora si materializzano i tanti ‘Io l’avevo detto‘, ‘Ne ero sicuro‘, ‘Era solo questione di tempo‘, ma chi, in cuor proprio, aveva davvero pensato che Sandro Tonali potesse tornare ad essere quello ammirato in maglia Milan. Quello che fu decisivo per l’inaspettato, ma meritato, Scudetto rossonero nel 2022?

Il prodotto del settore giovanile del Brescia, appiedato da 18 mesi totali di squalifica con 10 da scontare in termini di assenza dai campi e 8 commutati in prescrizioni alternative (oltre ad un’ammenda di 20mila euro) ha atteso pazientemente il suo turno. Lavorando sodo, circondato dall’affetto dei tifosi del Newcastle, che mai gli hanno voltato le spalle: un qualcosa che lo stesso calciatore ha riconosciuto come fattore decisivo per tornare ad avere una serenità mentale accettabile.

Tornato in campo nello scorso settembre, dopo aver smaltito l’amarezza di non poter esser convocato dal CT Spalletti per Euro 2024, il centrocampista ci ha messo un po’ per riprendersi una maglia da titolare nei ‘Magpies‘. Dopo un Purgatorio di qualche settimana, Tonali è tornato quello di prima. Corsa, contrasti, assist, prestazioni: un punto di riferimento per i compagni, coronato dalla vittoria di squadra – primo titolo del club inglese dopo 70 anni di astinenza – nella finale di Carabao Cup contro il Liverpool.

Tonali, Juve disposta a tutto: scambio con Douglas Luiz

Anche con la maglia dell’Italia, ritrovata proprio grazie al percorso in Premier, Tonali è tornato a fare la differenza. Valga come esempio il gol di San Siro contro la Germania, in un match che lo ha visto come migliore in campo tra le fila azzurre.

Mai uscito dal mirino della Juve – e dello stesso Milan, che forse si è tardivamente pentito di averlo ceduto – che lo ha corteggiato anche nello scorso mercato invernale, il nativo di Lodi non ha mai nascosto, e non lo starebbe facendo nemmeno ora, il desiderio di tornare in Italia.

Il club piemontese, riporta il portale ‘Ilbianconero.com‘, sarebbe disposto ad inserire il brasiliano Douglas Luiz in uno scambio che potrebbe incontrare anche il favore dell’ambizioso club britannico. Arrivato a Torino dall‘Aston Villa la scorsa estate per oltre 51 milioni di euro – e con l’inserimento dei giovani della Next Gen Iling-Junior e Barrenechea nell’affare – il brasiliano ha lasciato un ottimo ricordo di sé Oltremanica.

Sebbene il Newcastle resti convinto di voler puntare su Tonali per il futuro, la prospettiva di avere tra le proprie fila il sudamericano, e magari un conguaglio economico a favore, stuzzica non poco la dirigenza inglese. Con buona pace del Milan, che ancora sogna il ritorno alla base del figliol prodigo.