De Rossi in panchina: accordo raggiunto

Per l’ex tecnico giallorosso, brutalmente esonerato nello scorso settembre, sta per finire il periodo da disoccupato di lusso: c’è l’accordo

Ci siamo. Dopo aver sofferto per mesi e mesi, magari rimuginando su ciò che sarebbe potuto essere e non è stato, tentando di darsi un motivo sul perché non gli sia stato consentito di portare avanti la sua idea di calcio nel club del suo cuore, Daniele De Rossi è pronto a tornare.

Già accostato ad alcune panchine della Liga spagnola, nonché della ricchissima Saudi Pro League, la leggenda giallorossa sta per rompere gli indugi sul suo futuro. La scelta è di quelle forti, impegnative, in linea col carattere del personaggio. Una nuova realtà, forse la più affascinante, con cui misurarsi. Consapevole delle difficoltà ma con la voglia di dimostrare le proprie capacità.

Per qualcuno, per tutti coloro che ancora speravano che, dopo mille consultazioni, corteggiamenti, rumors ed indiscrezioni, magari sarebbe toccato ancora a lui, forte della stima incondizionata di Claudio Ranieri, è una pessima notizia. Non lo è affatto invece per la proprietà americana della Roma, che si libera di un ingaggio oneroso che sarebbe stato ancora a libro paga fino al 2027.

De Rossi, accordo coi Lupi: gode anche Friedkin

C’è una coincidenza incredibile, forse beffarda, nel nuovo incarico in panchina che l’ex numero 16 sarebbe vicino a chiudere col club desideroso di tornare a giocare un ruolo da protagonista in Premier League. I Wolverhampton Wanderers, squadra che naviga in acque relativamente tranquille nel campionato inglese, sono comunemente conosciuti come i ‘Lupi’, con chiaro riferimento alla stessa denominazione societaria. Un destino quasi inevitabile per un cuore giallorosso come l’ex centrocampista.

Come da indiscrezioni riportate stamane dal quotidiano ‘Leggo‘, la proprietà cinese dei ‘Wolves‘ non sarebbe affatto contenta del lavoro svolto dal tecnico Vitor Pereira, arrivato a dicembre per sostituire O’Neil. Sebbene la salvezza sia vicina – 9 i punti di vantaggio su Leicester ed Ipswich Town, penultimi in classifica – la stagione non può considerarsi positiva, date le diverse ambizioni del club, che tanto aveva speso nello scorso mercato estivo.

La scommessa De Rossi affascina non poco la dirigenza britannica, convinta che il giovane allenatore possa far bene in una realtà con relativamente poche pressioni. Oltre allo stesso allenatore, ad esultare per un’eventuale imminente fumata bianca nell’accordo tra le parti c’è anche Dan Friedkin. Che potrebbe subito mettere a bilancio il risparmio di altre due annualità di stipendio che avrebbe dovuto garantire al nativo di Ostia Lido fino alla scadenza del contratto firmato lo scorso giugno. Parliamo di 3 milioni netti fino a giugno 2027. Quelli che gli americani avevano destinato al protagonista di un progetto abbandonato quasi sul nascere.