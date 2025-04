Scambio con la Juve e addio Roma: chiudono subito l’affare

Le manovre di mercato di Roma e Juventus sono pronte ad incrociarsi in maniera netta e decisa: scacco matto Giuntoli. Di seguito l’ultimo scenario

Grazie all’irresistibile filotto di risultati utili consecutivi, la Roma di Claudio si presenta al rush finale della stagione con la possibilità concreta di dare la caccia a quel piazzamento in Champions League che fino a poco tempo fa rappresentava una chimera. La sfida dell’Olimpico contro la Juventus in programma domenica sera alle 20.45 – sotto questo punto di vista – ha tutta l’aria di configurarsi come un vero e proprio passaggio cruciale.

Oltre alla questione campo, però, a prendersi la scena sono anche le tante voci di mercato e non solo. In casa giallorossa quella relativa all’allenatore della prossima stagione non è infatti l’unica questione che sta continuando a tenere banco. Benché manchino ancora molte settimane prima dell’apertura della campagna trasferimenti estiva, infatti, Ghisolfi sta cominciando a sondare il terreno alla ricerca di soluzioni intriganti con le quali puntellare l’organico. Profili di un certo tipo che, ovviamente, dovranno essere avallate dalla nuova guida tecnica. L’input di Claudio Ranieri, in un senso e nell’altro, sarà assolutamente dirimente. A tal proposito, non è affatto passato inosservato il modo con il quale il tecnico testaccino abbia aperto le porte ad un possibile affondo della Roma per Lucca.

Calciomercato Roma, scambio e cash: blitz a sorpresa della Juventus

Il classe 2000 nativo di Moncalieri continua a piacere e non poco ai giallorossi che hanno effettuato sondaggi esplorativi già da alcune settimane. Tuttavia, i 30 milioni di euro fin qui richiesti dall’Udinese per la cessione del suo bomber potrebbero non bastare qualora si creassero i presupposti per un’asta internazionale.

Diverse big – italiane e non – sono pronte a darsi battaglia per Lucca, che ha impreziosito la sua stagione della rivelazione con 12 reti e 2 assist, fino a questo momento. Tra queste, oltre alle ‘solite’ Napoli e Inter, è pronta ad inserirsi anche la Juventus. Forte di un consolidato rapporto con l’Udinese, la ‘Vecchia Signora’ si è aggiunta alla lista delle pretendenti per l’ex centravanti del Pisa. Intenzionato a rivoluzionare il reparto offensivo – a prescindere dall’evolvere della situazione Vlahovic, ormai destinato all’addio – Giuntoli ha cominciato a tessere la tela anche per Lucca. Benché non sia considerato una priorità, il profilo dell’attaccante dell’Udinese piace e non poco al club bianconero che, dal canto suo, avrebbe delle ottime carte da mettere sul tavolo.

Del resto, Udinese e Juventus hanno spesso imbastito trattative inserendo diversi calciatori nell’affare. Per abbassare la parte cash, questa volta la ‘Vecchia Signora’ potrebbe entrare nell’ordine di idee di ‘sacrificare’ il cartellino di Rouhi oppure decidere di ‘parcheggiare’ in prestito uno dei suoi gioielli. In un mosaico ancora tutto da comporre, infatti, non è escluso che i friulani rilancino provando a tastare il terreno per il prestito secco di uno tra Mbangula e Adzic, dei quali la Juve non vuole comunque prendere il controllo. Idee, tracce, strade ancora tutte da percorrere: la sfida per Lucca è appena cominciata. La Roma è avvisata.