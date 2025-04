Addio Roma e Inter fregata: la Juve fa scattare la clausola

Addio Roma e Inter fregata: la Juventus in vantaggio anche sul Napoli e fa scattare la clausola. Ecco la situazione attorno ad un difensore

Sono iniziate da un po’ di tempo le grandi manovre per la prossima stagione. E più si avvicina la fine del campionato più le squadre iniziano a puntare obiettivi decisi. Indiscrezioni, voci di corridoio, chiamatele come volete. Il fatto è che tutte stanno iniziando a programmare la prossima annata.

Come sappiamo, la Roma, è alla ricerca di un difensore, almeno, per andare a colmare il buco che verrà lasciato da Hummels, pronto al ritorno al termine di questo campionato. Non sono profili in prospettiva (gli emissari della Roma hanno fatto tre blitz in Francia), ma anche dei giocatori giovani che hanno già accumulato dell’esperienza importante nel corso delle ultime annate. Un elemento seguito, come vi abbiamo raccontato nei mesi scorsi, è De Winter, difensore del Genoa, 22 anni. Ma occhio alla situazione che tuttojuve.com sta raccontando proprio in queste ore.

Addio Roma: assalto Juve e De Winter

La dirigenza bianconera – che dietro qualche intervento lo farà – avrebbe deciso di fare sul serio per il giocatore della formazione ligure. “Il Napoli è al momento la squadra più avanti, con l’Inter, il Milan e la Roma sempre interessate in Italia (ed Everton e West Ham che spingono in Premier)” si legge sul sito citato prima. Ma i bianconeri hanno una “corsia preferenziale”.

Sarebbe infatti la percentuale sulla futura rivendita (25%) che da Torino si sono tenuti nel momento in cui hanno ceduto il difensore al Genoa. E se i liguri chiedono al momento 25 milioni di euro, il difensore potrebbe arrivare a Torino per 12-15 milioni di euro. Insomma, l’inserimento è concreto e potrebbe portare i suoi frutti. Sempre se le altre squadre decidessero di mollare la presa. E poi c’è anche la volontà del giocatore che, alla fine, davanti a diverse offerte, potrebbe fare la differenza.