Allegri ha trovato squadra: pagano la clausola per il bomber

Trattativa al suo inevitabile punto di svolta: ha fatto tutto Massimiliano Allegri. Il via libera non è tardato ad arrivare: lo scenario

Rispetto a quanto successo qualche settimana fa, le indiscrezioni relative alla prossima destinazione di Massimiliano Allegri stanno prendendo sempre più quota. Pur continuando ad essere un’opzione sempre molto credibile in chiave Roma, quella del tecnico livornese è una candidatura che intriga e non poco anche il Milan.

A meno di clamorosi colpi di scena, infatti, a calamitare l’attenzione mediatica anche nei prossimi giorni sarà proprio il ‘balletto’ tra giallorossi e rossoneri. Il ribaltone in chiave dirigenziale, con il naufragio della trattativa Paratici e i colloqui in corso con Igli Tare, però, potrebbero ritagliare importanti spazi di manovra per il ‘Diavolo’ nella corsa ad Allegri.

Benché nel novero delle possibili pretendenti all’ex allenatore della Juventus non possano essere esclusi né il Napoli (in caso di addio di Conte) né l’Inter (qualora si concretizzassero le premesse per una separazione da Inzaghi che avrebbe del clamoroso), al momento l’opzione più credibile per Allegri sembrerebbe essere proprio il Milan. Nessun accordo o stretta di mano; piuttosto, una chiarificazione progressiva di un’unità di intenti che potrebbe portare a qualcosa di molto concreto a stretto di giro di posta.

Kean al Milan con Allegri: lo scenario spariglia le carte

A rincarare la dose in merito al possibile binomio tra Allegri e il Milan è stato anche Claudio Raimondi di SportMediaset che ha allargato il suo punto campo di osservazione inserendovi anche gli eventuali acquisti caldeggiati dal tecnico livornese. Spicca, su tutti, il profilo di Moise Kean, autore di una stagione da urlo con la maglia della Fiorentina al quale è legato da una clausola da 52 milioni esercitabile solo dal primo al 14 luglio.

“Attenzione al Milan che potrebbe affondare per Beukema e Kean. Entrambi, come noto, sono degli obiettivi del Napoli del presidente De Laurentiis. Massimiliano Allegri dovrebbe essere il nuovo allenatore dei rossoneri superando in volta Sarri”. Ritornando almeno per un momento alle vicende di casa Roma, ricordiamo come il dossier vagliato dai Friedkin continui ad essere piuttosto folto comprendendo al suo interno anche Pioli.

Il tutto senza trascurare il sogno chiamato Carlo Ancelotti il cui ciclo alla guida della panchina del Real Madrid è ormai giunto ai suoi titoli di coda. Il valzer degli allenatori – insomma – è destinato ad infiammare il finale di campionato e le settimane immediatamente successive.