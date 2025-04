Allenatore Roma, dietrofront clamoroso e rinnovo

Allenatore Roma, dietrofront clamoroso e possibile rinnovo di contratto. Ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane. La situazione

Una comunicazione ufficiale, se la trattativa è chiusa ovviamente, dovrebbe arrivare ormai nello spazio di poco tempo. La Roma deve trovare (o lo ha già trovato?) il sostituto di Claudio Ranieri che anche ieri ha ribadito un concetto: si ritira. E anche i calciatori hanno smesso di chiederglielo.

Detto questo, nel corso degli ultimi mesi, i nomi che sono spuntati fuori sono stati tantissimi. Da Ancelotti ad Allegri, da Pioli a Sarri, da Gasperini e De Zerbi. E, ad un certo punto, anche per via di alcune dichiarazioni dette a margine del Premio Bearzot come migliore tecnico della passata stagione, sembrava essere davvero tutto fatto con l’attuale tecnico dell’Atalanta. Ranieri ha detto che non sarà lui e in tutto questo, adesso, secondo le informazioni del Corriere dello Sport, la situazione si è praticamente capovolto.

Allenatore Roma: ribaltone Gasperini

Sul quotidiano in edicola questa mattina si legge che esiste la possibilità di una permanenza dell’allenatore anche la prossima stagione, nonostante abbia un contratto in scadenza nel 2026. Andrebbe a chiudere così oppure ci sarebbe la possibilità di rinnovo? Vedremo, anche se nessun club lascia mai un allenatore per una stagione con un contratto che si andrebbe a chiudere. Di certo, questa nuova ipotesi, toglie quasi del tutto in maniera definitiva la possibilità di vederlo sulla panchina della Roma.

E quindi chi sarà il prossimo allenatore dei giallorossi? Non è dato a saperlo, anche se la sensazione è che possa uscire davvero fuori da quel ventaglio lungo di nomi che fino al momento sono stati fatti. A meno che i Friedkin non s’inventino qualcosa di clamoroso – come successo con Mourinho, ad esempio – quando hanno spiazzato tutti. Nessuno sapeva, nessuno si aspettava un annuncio in quel pomeriggio che ha mandato al manicomio la città. Non è da escludere del tutto nemmeno questa (difficile) ipotesi.