Ancelotti torna in Serie A: Roma anticipata

La Roma giocherà questa sera contro il Verona, ma prima ci sono delle novità su Carlo Ancelotti

Dopo aver pareggiato contro Juve e Lazio, dunque, la Roma è pronta a scendere di nuovo in campo in questo sabato pasquale. Il team giallorosso, infatti, giocherà questa sera allo Stadio Olimpico contro il Verona di Paolo Zanetti.

Per la Roma, ovviamente, c’è solo un risultato da ottenere contro i veneti, ovvero la vittoria. Gli uomini di Claudio Ranieri, di fatto, devono assolutamente battere il Verona per cercare di alimentare ancora di più il sogno quarto posto, occupato ora dalla Juve di Igor Tudor con cinque punti di vantaggio sui giallorossi.

Ma in questi giorni in casa Roma non si sta parlando solo della possibile qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma anche molto della prossima stagione. I Friedkin, infatti, sono alle prese con la ricerca del nuovo allenatore e tra i tecnici accostati al club capitolino bisogna sicuramente inserire Carlo Ancelotti. Proprio sul futuro di quest’ultimo, tra l’altro, bisogna registrare degli importanti aggiornamenti.

Roma, grosse novità sul futuro di Carlo Ancelotti: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, dopo la brutta eliminazione subita dal suo Real Madrid contro l’Arsenal in Champions League, il tecnico italiano è infatti sul calciomercato. Roma e Milan, dunque, potrebbero approfittare di questa situazione così incerta di Carlo Ancelotti.

Sull’ex giocatore giallorosso, però, bisogna segnalare sempre l’interesse della Federazione brasiliana. Mentre il Milan e la Roma potrebbero giocarsi le loro possibilità su vari aspetti. I rossoneri, infatti, potrebbero offrire a Carlo Ancelotti sia un ricco ingaggio che la suggestione di un ritorno clamoroso.

La Roma, invece, potrebbe tentare il tecnico italiano con la carta ‘Claudio Ranieri‘. I Friedkin, di fatto, stanno riputando sullo spirito d’appartenenza ed Ancelotti potrebbe rappresentare quello che è stato José Mourinho, ovvero un allenatore capace di entrare in simbiosi con la piazza giallorossa.