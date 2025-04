Klopp al posto di Ancelotti: tre acquisti e accordo chiuso

Il destino del tecnico di Reggiolo appare ormai segnato: la stampa madridista rilancia la pista Jurgen Klopp, che arriva con tre richieste ben precise

Diciamoci la verità: fa davvero strano vederlo dietro ad una scrivania, nel pur importante ruolo di coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull, il gigante austriaco che, sotto la sua egida, può vantare il controllo di ambiziosi club del ‘Vecchio Continente’ come Salisburgo e Lipsia, tanto per citare i più blasonati.

Nonostante, dopo il suo inaspettato addio, il Liverpool abbia trovato in Arne Slot un validissimo condottiero, capace di guidare la squadra verso un titolo di Premier League per il quale manca ormai solo la matematica certezza, il legame tra Jürgen Klopp e la tifoseria dei Reds è andato ben oltre il pur cospicuo bottino di trofei accumulati durante la sua lunga era.

9 anni costellati di successi, conditi da un gioco davvero spettacolare, con il blasone di un prestigioso club come il Liverpool riportato ai fasti di un tempo. Dopo aver deciso, mesi prima della fine della scorsa stagione, di smettere di fare l’allenatore, il tedesco ha sposato la causa dirigenziale del gigante austriaco, ma il suo nome, soprattutto di questi tempi, continua a circolare come papabile candidato alla panchina forse più pesante d’Europa.

Protagonista di una stagione fin qui da dimenticare (resterebbe la consolazione di un’eventuale vittoria nella finale di Copa del Rey contro il Barcellona, visto che in campionato i catalani hanno ancora 4 punti di vantaggio sulle Merengues), Carlo Ancelotti è al passo d’addio con la ‘Casa Blanca‘ dopo l’inaccettabile – per la piazza, ma anche per Florentino – figuraccia rimediata in Champions dall’Arsenal di Mikel Arteta.

La stampa madridista preme per Klopp: le condizioni

Come se non bastassero i risultati, e le parole dello stesso tecnico di Reggiolo, che di fatto non è mai riuscito a confermare, i giorni dopo l’eliminazione dall’Europa, che resterà certamente sulla panchina del Real anche il prossimo anno, i media vicini alle faccende del blasonato club della Capitale sono ormai impegnati a tirare la volata all’allenatore teutonico.

Accostato addirittura al Brasile, sulla scorta di una malcelata insoddisfazione per l’incarico assunto nello scorso settembre, Klopp è il sogno della dirigenza merengue. È l’uomo giusto a cui affidare una squadra di superstar che avrà l’obbligo, il prossimo anno, di vincere qualsiasi cosa si possa alzare al cielo.

Seguendo le indiscrezioni di ‘Defensacentral’, un portale esperto del mondo Madrid, il 57enne nativo di Stoccarda avrebbe chiesto tre acquisti prima di prendere in seria considerazione l’idea di rimettersi in gioco come tecnico. E di farlo nel posto in cui davvero non può essere accettata l’idea della sconfitta.

Un terzino destro (fin troppo facile pensare ad Alexander-Arnold, già seguito dal Real e ancora virtualmente free agent), uno sinistro e un difensore centrale: questi i desideri di mercato di Klopp. Che pare destinato ad una corsa a due con l’ex Real Xabi Alonso per la scottante panchina del club spagnolo.