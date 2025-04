Nuovo allenatore Roma: Friedkin ha scelto lo straniero

In casa Roma, in attesa della gara di domani sera contro il Verona, ci sono degli aggiornamenti su chi potrebbe essere il nuovo allenatore giallorosso.

La Roma ha pareggiato le ultime sue due partite di campionato. Gli uomini di Claudio Ranieri, infatti, hanno fatto 1-1 sia contro la Juventus che nel derby contro la Lazio.

Archiviati questi due pareggi, di fatto, la Roma ha ora l’occasione di tornare al successo. Domani sera, infatti, la squadra giallorossa ospiterà allo Stadio Olimpico il Verona di Palo Zanetti.

La Roma, dunque, deve assolutamente battere il team veneto per cercare di continuare ad alimentare il sogno che porta alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Nel frattempo, però, in casa romanista bisogna registrare delle grosse novità che riguardano il futuro allenatore capitolino.

Nuovo tecnico Roma, ecco chi hanno contattato i Friedkin: le ultime notizie

Fabrizio Aspri ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Radio’: “Posso dire che due settimana fa è stato contattato nuovamente Terzic. Quindi non è assolutamente vero che la Roma ha già deciso chi sarà il nuovo allenatore giallorosso”.

Il giornalista ha poi continuato il suo intervento: “Questo non è il mio pensiero, ma le cose stanno così. Terzic, infatti, piace tantissimo ai Friedkin. Con lui c’erano stati dei contatti anche dopo l’esonero di Daniele De Rossi. Se piace anche a Claudio Ranieri? Questo non lo so, ma sicuramente stiamo parlando di un tecnico che possiede un carattere forte”.