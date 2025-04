Blitz bianconero e accordo raggiunto: addio Roma

La Roma giocherà domani sera contro il Verona, ma prima ci sono delle novità in sede di calciomercato.

Dopo aver pareggiato il derby per 1-1 contro la Lazio, di fatto, la Roma ha di fronte a sé un altro match molto importante per cercare di rincorrere un posto nella prossima edizione della Champions League. Il team giallorosso, quindi, giocherà domani sera allo Stadio Olimpico contro il Verona.

La Roma, dunque, è chiamata a battere gli uomini di Paolo Zanetti per cercare di puntare ancora a staccare un pass per la massima competizione europea per club. Lo stesso Claudio Ranieri, esattamente nella classica conferenza stampa della vigilia, ha infatti parlato così: “Daremo tutto, ma andremo in Champions solo se altre crolleranno”.

Queste parole del tecnico giallorosso, di fatto, fanno capire l’arduo compito che ha di fronte a sé la Roma. Tuttavia, in attesa della gara contro il Verona, bisogna registrare una novità importante di calciomercato.

Calciomercato Roma, un giocatore giallorosso si è accordato con il Fulham: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del media turco ‘HT Sport’, infatti, Celik avrebbe già trovato un accordo con una squadra del campionato più seguito al mondo: la Premier League. Il team in questione, dunque, è il Fulham. Quest’ultimo, quindi, è pronto ad accogliere il giocatore turco.

Ricordiamo che Celik ha ancora un anno di contratto con la Roma. Il club giallorosso, di fatto, dovrà cedere il calciatore nella prossima sessione estiva di calciomercato per evitare di perderlo a zero. Il laterale, dunque, è pronto a dire addio al team capitolino.