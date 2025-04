Ancelotti alla Roma: è stata scritta la parola fine

Il futuro di Carlo Ancelotti rappresenta uno dei temi più caldi in questi giorni: arriva l’ultima indiscrezione

Testa al campo, ma non solo. Come ammesso dallo stesso Ghisolfi nella consueta intervista pre partita, la Roma sta stringendo il cerchio anche alla voce nuovo allenatore. Nelle prossime due-tre settimane è attesa la decisione definitiva dei Friedkin che saranno chiamati a valutare la lista sottoposta loro.

In un mosaico nel quale potrebbero far capolino interpreti a sorpresa, difficile dire chi al momento sia in pole position nella corsa a raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri. Se fino a poche settimane fa le candidature più credibili sembravano essere quelle di Pioli ed Allegri, nelle ultime ore era stata rilanciata con una certa enfasi anche la candidatura di Carlo Ancelotti. Dopo l’eliminazione del Real Madrid dalla Champions League, la permanenza di ‘Don Carlo’ è di fatto appesa ad un filo molto sottile. Benché il tecnico italiano abbia preferito allontanare le tante indiscrezioni che si stanno susseguendo sul suo futuro, la sensazione è che la scelta definitiva sia attesa a stretto giro di posta.

Calciomercato Roma, svelata la priorità di Ancelotti: la Serie A insegue

A fare il punto della situazione riguardante Ancelotti è stato anche ‘The Athletic’ che, passando in rassegna le varie piste che sembrano stagliarsi all’orizzonte per l’attuale allenatore del Real Madrid, ha comunque rilanciato la candidatura del Brasile. Stando a quanto riferito – infatti – la prima scelta di Ancelotti continuerebbe ad essere la panchina della Federazione brasiliana, alla quale del resto è stata accostata già in tempi non sospetti.

Posta così, lo scenario sembrerebbe essere delineato in tutti i suoi aspetti. Tuttavia, trapelano ancora tanti dubbi non solo sulle reali chances di portare a termine l’operazione ma anche sulle tempistiche della trattativa (prima o dopo il Mondiale per Club). Ad ogni modo, almeno fino a questo momento, l’ipotesi di un ritorno di Ancelotti in Serie A resterebbe in sordina, defilata. Al di là delle smentite di rito, ‘Don Carlo’ ha cominciato a prendere in seria considerazione l’idea di lasciare il Real Madrid.

Quella che sembrava una mera suggestione – il possibile binomio Ancelotti-Brasile – starebbe dunque prendendo quota in maniera inesorabile. Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane che si preannunciano assolutamente roventi sull’argomento.