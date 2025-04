Terremoto Juventus, accordo e firma: è fatta per Osimhen

La telenovela legata al futuro di Victor Osimhen è giunta al suo inevitabile punto di svolta: intesa totale e fumata bianca

Tra i profili più caldeggiati dalla Juventus in vista della prossima estate, Victor Osimhen è finito al centro di un vero e proprio tormentone di mercato. Attualmente in prestito al Galatasaray, ma ancora di proprietà del Napoli, l’attaccante nigeriano è uno degli artefici principali dell’autorevole percorso compiuto dai giallorossi di Istanbul in campionato. Il suo futuro, però, continua ad alimentare spifferi ed indiscrezioni.

Sogno di mercato della Juventus – con Giuntoli da tempo suo grande estimatore – Osimhen ha acceso l’interesse di diversi club in giro per l’Europa. Tra le squadre più interessate all’acquisto del bomber, però, da monitorare soprattutto le compagini inglesi. Dopo i sondaggi esplorativi effettuati nelle scorse settimane dal club d’Oltremanica, qualcosa in questo senso si starebbe muovendo. Accostato con una certa insistenza soprattutto all’Arsenal, Osimhen sarebbe ora finito prepotentemente nel mirino del Manchester United. Intenzionati a rinforzare un reparto offensivo che anche quest’anno ha navigato a fasi alterne, i Red Devils avrebbero mosso passi ufficiali per bruciare la concorrenza e chiudere la trattativa per l’attaccante nigeriano in tempi relativamente brevi.

Calciomercato Juventus, intesa Osimhen-United: le ultime

Le indiscrezioni trapelate con una certa insistenza in Turchia stanno trovando ulteriori conferme. Secondo quanto riferito da Africa Foot, infatti, Osimhen avrebbe già firmato una bozza di accordo con il Manchester United per il trasferimento in Premier League nel corso della prossima estate. Ma c’è di più.

La notizia – come si legge dal portale in questione – sarebbe stata fatta trapelare da fonti vicino al calciatore a testimonianza dei grandi passi in avanti fatti dallo United per mettere le mani sull’attaccante. Ad ogni modo – almeno per il momento – il club inglese non si è presentato dalle parti del Napoli con un’offerta concreta, avendo preferito prima ‘vincere’ le resistenze del bomber ad accettare la bontà del proprio progetto.

A tal proposito, ricordiamo come – contestualmente all’ultimo rinnovo – nel contratto di Osimhen è stata inserita una clausola rescissoria dal valore di 75 milioni di euro valida però soltanto per l’estero. A meno di clamorosi colpi di scena, dunque, le porte della Premier League sono pronte a spalancarsi per l’attaccante di proprietà del Napoli. Per buona pace della Juventus che, se le ultime indiscrezioni dovessero essere confermate, vedrebbe infrangersi uno dei sogni più luminosi della prossima campagna trasferimenti.