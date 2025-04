Vlahovic ha trovato squadra: la Juventus ‘incassa’ due volte

La Juve giocherà domani contro il Parma, ma prima ci sono delle novità su Dusan Vlahovic.

La Juventus di Igor Tudor ha come obiettivo per queste ultime giornate di centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Lo stesso futuro del tecnico croato dipendere dallo staccare o meno il pass per la massima competizione europea per club.

Proprio per questo motivo, dopo la vittoria di una settimana fa contro il Lecce, la gara di lunedì sera dello Stadio Tardini contro il Parma per la Juve potrebbe risultare una tappa decisiva nella lotta al quarto posto. Anche perché, in attesa delle altre gare di questo turno, la Roma di Ranieri con il successo di ieri contro il Verona si è portata a soli due punti dalla ‘Vecchia Signora’.

La Juventus, dunque, deve assolutamente battere il Parma di Chivu per compiere un passo decisivo verso la Champions League. Tra i giocatori a cui si affiderà Igor Tudor bisogna sicuramente inserire Dusan Vlahovic che, però, è anche al centro di un importante aggiornamento di calciomercato.

Calciomercato Juve, Fenerbahce su Vlahovic e su un obiettivo di Giuntoli: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di vari media turchi, di fatto, il Fenerbahce di José Mourinho è al lavoro per cercare di prendere Dusan Vlahovic nella prossima sessione estiva di calciomercato. Nel frattempo, però, il club turco è sulle tracce anche di un altro calciatore accostato alla Juventus: Kim Min-Jae del Bayern Monaco.

Il Fenerbahce, di fatto, vuole cercare di prendere l’ex giocatore del Napoli per cercare di prendere un giocatore che possa fermare i vari Osimhen ed Icardi nei derby con il Galatasaray. I dirigenti del club di José Mourinho, dunque, sono al lavoro per cercare di prendere Kim Min-Jae. Anche se il Bayern Monaco chiede ben 30 milioni di euro per cedere il sudcoreano.