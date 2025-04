Colpaccio Friedkin, addio Juventus: ha chiesto la cessione

Per i Friedkin, dopo il successo di ieri sera della loro Roma, ci sono delle novità di calciomercato che riguardano anche la Juventus.

Dopo i due pareggi rimediati negli scontri diretti contro Juve e Lazio, di fatto, la Roma di Claudio Ranieri ieri sera sera tornata al successo. Allo Stadio Olimpico, infatti, il team giallorosso ha sconfitto per 1-0 il Verona di Paolo Zanetti.

Il gol decisivo è stato realizzato al 4′ da Eldor Shomurodov. Con questo successo, sempre in attesa delle altre gare di questo 33esimo turno di campionato, la Roma di Claudio Raneri ha adesso solo due punti dalla Juventus quarta.

Ma i bianconeri, per l’appunto, giocheranno domani sera allo Stadio Tardini contro il Parma di Chivu. Tuttavia, in attesa della gara contro il team emiliano, in casa della Juventus bisogna registrare delle novità di calciomercato che riguardano anche gli stessi proprietari della Roma, ovvero i Friedkin.

Calciomercato Juve, i Friedkin posso beffare Cristiano Giuntoli: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘liverpoolworld.uk’, infatti, l’Everton si è messo sulle tracce di uno dei giocatori accostati più volte alla stessa Juventus. Il calciatore in questione è Hancko.

Come scritto da ‘footmercato’, tra l’altro, lo stesso difensore centrale slovacco potrebbe avere la voglia di lasciare il Feyenoord per iniziare una nuova tappa della sua carriera. La Juventus di Cristiano Giuntoli, di fatto, è da tempo su Hancko, ma l’Everton dei Friedkin ha chiesto informazioni per il calciatore. Da segnalare anche l’interesse del Bayer Leverkusen.