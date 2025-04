Addio Roma e reunion argentina: se ne va da Simeone

Addio Roma e reunion argentina: il centrocampista se ne va da Simeone. Ecco cosa sta succedendo attorno alle prestazioni del giocatore

Innesti in tutti i reparti per la prossima stagione. Anche se, come anticipato da Claudio Ranieri che ha pure mandato un messaggio a quello che sarà il nuovo allenatore della Roma, non ci saranno spese folli. A Trigoria non se ne possono fare. Forse, qualche euro in più, Ghisolfi ce lo avrebbe a disposizione qualora la squadra riuscisse a centrare una qualificazione alla prossima Champions League. Ma è assai complicato, come sappiamo.

Se in difesa dovrà essere trovato un erede di Hummels, e davanti un giocatore che possa prendere il posto di Dovbyk all’occorrenza – Shomurodov, nonostante il finale di stagione in crescendo e soprattutto il rinnovo contrattuale rimane comunque in bilico – pure in mezzo al campo qualcuno dovrà arrivate. E, nelle scorse settimane, si è parlato anche di Barrenechea, ex Juventus e Frosinone, adesso al Valencia dopo mezza stagione in Premier League. L’argentino sarebbe entrato nel mirino dei giallorossi. Ma le ultime informazioni che sono state riportate da Ekrem Konur, ampliano le squadre che avrebbero messo gli occhi sul centrocampista.

Addio Roma: su Barrenechea c’è l’Atletico

Nella Liga, dopo metà stagione giocata su buoni ritmi e con delle prestazioni di livello, Atletico Madrid, Villareal and Maiorca avrebbero espresso il proprio interesse per il centrocampista che nonostante la giovanissima età ha già maturato una certa esperienza in campo internazionale.

Il 23enne alla fine di questa stagione tornerà all’Aston Villa visto che scadrà il prestito. Ma da quelle parti hanno altre idee. Lo cederanno quasi sicuramente e le tre squadre della Liga ci hanno acceso i riflettori sul giocatore. E se la Roma dovesse realmente confermare il proprio interesse allora dovrà muoversi con anticipo. Vedremo.