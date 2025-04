Recuperi Serie A, richiesta UFFICIALE e nuova data: un club ha detto no

Nuovo clamoroso colpo di scena in merito al recupero dei quattro match di Serie A che non si sono disputati oggi

La notizia della morte di Papa Francesco ha chiaramente scosso tutta la comunità di credenti, gettando nello sconforto quanti pensavano che ormai il pontefice si fosse gettato alle spalle i momenti più bui della malattia. Scomparsa che – come noto – ha spinto la Lega Nazionale Professionisti Serie A (tra le altre), a diramare il rinvio delle quattro gare in programma quest’oggi: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus.

A stretto giro di posta, è arrivata anche la nota ufficiale da parte della Lega Serie A che ha comunicato la data scelta per il recupero delle 4 sfide: mercoledì 23 aprile alle ore 18.30. Decisione che sembrava aver posto fino alla vicenda. Tuttavia, come diramato dall’ANSA, la Lazio si è opposto alla scelta di mercoledì prossimo per il recupero e, con l’auspicio di trovare i presupposti per un confronto urgente con la Lega, spera di trovare una soluzione alternativa e condivisa. La presa di posizione dei biancocelesti è stata motivata – come spiega la stessa nota diffusa dall’agenzia – con l’intenzione di portare la squadra in Vaticano rendendo omaggio alla salma del Pontefice.

Rinvio gare di Serie A, la Lazio contro la scelta di giocare mercoledì: il motivo

Nella lettera inviata non solo alla Lega, ma anche al Coni e alla Figc, la Lazio ha infatti posto l’accento anche sulla modalità con la quale è maturata la decisione senza ‘preventiva consultazione con la società‘ e che non ‘tiene conto degli impegni istituzionali che coinvolgono il club’.

Sempre nella stessa lettera, il club capitolino ha definito ‘inopportuna’ la sovrapposizione in termini di orari che impedire alla squadra di Baroni di partecipare ‘ad un momento storico significativo per la città di Roma e tutta la comunità laziale’. Come già detto in precedenza, la Lazio ha chiesto un confronto urgente per provare a trovare una soluzione alternativa alla data scelta dalla Lega. Staremo a vedere cosa succederà. Da capire se i vertici della Serie A accoglieranno o meno le richieste della compagine capitolina e, qualora si materializzasse la prima ipotesi, se ad essere rinviata fosse solo la sfida che vedrà Castellanos e compagni sfidare il Genoa di Vieira o anche le altre sfide. Le prossime ore saranno assolutamente decisive a riguardo.