Thiago Motta torna subito in panchina: c’è già il nero su bianco

L’ex tecnico della Juve, tornato sulla piazza dopo il brusco esonero, potrebbe aver trovato subito una nuova squadra: destinazione choc

Non sono certamente settimane facili quelle che sta vivendo Thiago Motta dopo la fine della sua avventura alla Continassa. Accusato anche di aver rilasciato un’intervista ‘inopportuna‘, a firma di un certo Walter Veltroni, ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘, il tecnico l’italo-brasiliano guarda ora da lontano, da disoccupato di lusso, il percorso in campionato degli ultimi due club da lui allenati. E, come dire, se possibile aumentano ancora le critiche per il suo operato in quel di Torino.

Appena rilevato il suo posto, Igor Tudor ha fatto indubbiamente da subito un ottimo lavoro con un gruppo che, nelle ultime settimane della gestione Motta, pareva svuotato in termini di motivazioni e confuso nelle idee tattiche da applicare. Restituendo ogni giocatore al suo ruolo, sostengono parecchi addetti ai lavori, il croato ha corretto gli errori del predecessore: ora la Juve ha ottime speranze di arrivare in Champions League, il traguardo fissato dalla società per poi rinnovare automaticamente il contratto dell’ex Verona e Lazio.

Guardando invece alla sponda bolognese, a quella squadra che Thiago Motta portò alla massima competizione europea per club lo scorso anno, l’opinione pubblica sta giustamente esaltando il lavoro di Vincenzo Italiano che, giova ricordarlo, sta replicando i risultati di Motta pur non avendo in rosa Calafiori e Zirkzee (ceduti a peso d’oro in Premier) e un certo Saalemaekers, quest’anno alla Roma ma lo scorso anno risorsa dei felsinei.

La sensazione che il lavoro del tecnico oriundo in Emilia non sia stato poi così speciale è stato in qualche modo confermato dalla prestigiosa vittoria ottenuta proprio ieri sera contro i Campioni d’Italia al ‘Dall’Ara’.

Thiago Motta torna a ‘casa’: i tifosi bianconeri lo invocano

Nuovo partecipante nel già affollato valzer delle panchine per il prossimo anno, l’ex nazionale azzurro è in cerca di una nuova sistemazione per la nuova stagione. Già accostato anche all’Atalanta per un ipotetico post Gasperini – il tecnico di Grugliasco potrebbe confermare la sua intenzione di andar via, e Motta è sempre stato un suo fedele discepolo – l’ex mister del Bologna potrebbe tornare nel paese che gli ha dato i natali.

Già, perché un prestigioso club brasiliano, già in crisi di risultati dopo appena 6 giornate di campionato, sta pensando ad un immediato cambio alla guida tecnica. I tifosi del Corinthians, questa la blasonata società in questione, hanno già dato l’ok all’arrivo del giovane allenatore con una serie di tweet sugli account social.

Thiago Motta no corinthians seria da hora !! @Corinthians — Brunno ! 🇧🇷 (@_BrunnoMZ) April 17, 2025

Contra o São Paulo, os caras precisaram de um gol de mão, pra passar do Corinthians do Luxemburgo, que era fraco. Então eu acho o Dorival FRACO pela experiência de ter jogado contra os times dele. Eu tentaria um nome mais fora da curva, como o Thiago Motta, que deixou a Juve. — Ruanovi (@ThiagoSilv50863) April 19, 2025

Eu não gosto do Dorival Jr, também o filosofia de futebol que o Tite usou no Flamengo e na Seleção pós 2018 não me brilha os olhos, não acho que vai tirar o melhor do Corinthians. Eu tentaria um treinador diferente, seria criativo tentaria o Thiago Motta que estava na Juventus. pic.twitter.com/fmxSmsOChK — Sir Charles Belovale (@JessenVan) April 18, 2025

Meu técnico pro Corinthians seria Hernán Crespo ou Thiago Motta, mas não existe a menor possibilidade de existir ALGUÉM da turma do Augusto que teria a competência de avaliar essas possibilidades — Henrique (@henriquxf) April 17, 2025

Thiago Motta vai ser o treinador do Corinthians — 🏆🏆🌎 07/45 (@14MThomas) April 17, 2025

“Sarebbe l’unica scommessa che prenderei in considerazione, il resto lo considero una follia, considerando l’attuale momento del club“, si legge poi nelle pagine del portale ‘Meutimao.com’, che ha raccolto altre opinioni in merito dei tifosi brasiliani.