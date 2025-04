Addio Real Madrid, ha firmato per 3 anni con la Roma

Calciomercato Roma, addio al Real Madrid. Ha firmato per tre anni con i giallorossi. Colpo di Ghisolfi che ha giocato d’anticipo

La Roma batte il primo colpo per la prossima stagione. E guarda ovviamente al futuro. Sperando – anche se le ultime parole non è che lascino spazio a salti di gioia – di scippare anche Carlo Ancelotti al Real Madrid.

Non sappiamo onestamente come andrà a finire la situazione relativa al nuovo allenatore giallorosso. Quello che sappiamo, secondo le informazioni che in questo caso sono state riportate da Relevo, che Ghisolfi ha giocato d’anticipo, battendo la concorrenza sia del Real che dell’Atletico Madrid che avevano messo nel mirino il giocatore in questione. Un bomber, che ha esordito a 15 anni in Prima Squadra, e che viene paragonato a Benzema.

Calciomercato Roma, arriva Corredera

Il profilo in questione è quello di Miguel Romero Corredera del Las Rozas. Classe 2009, il giovane ha segnato 14 gol in 21 partite nella formazione giovanile Cadete A. Sull’attaccante, si legge sul sito citato prima, c’era il forte interesse delle due squadre di Madrid. Ma i capitolini hanno avuto la meglio.

Il calciatore ha messo nero su bianco per i prossimi 3 anni. Quindi si attende solamente l’annuncio ufficiale della società giallorossa nelle prossime ore. Magari nelle prossime settimane. Ma quello che Ghisolfi doveva fare ha fatto. Un colpo sicuramente in prospettiva, come ne abbiamo visti diversi nel corso degli ultimi anni, anche se poi sono stati pochi quelli che effettivamente hanno esordito nella Prima Squadra. Però chissà, magari questa potrebbe essere la volta buona. Di certo, visto l’interesse di squadroni, le caratteristiche del giocatore dovrebbero essere davvero importanti.